中國2月房價跌速加劇 失業率創2年新高

中國70座城市房價的跌幅加劇。（彭博）

〔編譯魏國金／台北報導〕中國國家統計局17日公佈好壞參半的經濟數據，今年前兩月社會消費品零售總額年增4%，高於去年12月的年增3.7%，為去年11月以來最大增幅。然而前兩月工業增加值年增5.9%，低於去年12月的6.2%增幅；2月城鎮失業率上升至5.4%，創兩年來最高點。

中國將每年前兩月的經濟數據合併公佈，以消除春節假期的影響。

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路透報導，中國決策者將擴大內需作為今年的施政優先，以試圖緩解川普政府的關稅措施對齊關鍵成長引擎的衝擊。保銀資產管理首席經濟學家張智威說，「中國經濟的風險在於美國高關稅對中國出口的傷害，這可能反映在未來幾個月的經濟數據上」。

經濟學人智庫（EIU）高級經濟學家徐天辰說，「零售銷售的成長不錯，反映支持家電舊換新與購買手機等補貼的重要作用，但該計畫效果將隨著時間消退」，他補充，今年前兩月的汽車銷售已下滑。

中國2月房地產持續低迷。數據顯示，70座城市的新房價格月減0.14%，為6個月來首次跌幅加深，中古屋價格月減0.34%，減幅與上一月持平。今年前兩月住宅銷售年減0.4%，房地產投資年減9.8%。

野村證券首席中國經濟學家陸挺說，「房地產業尤其令人憂慮，因為作為關鍵數據全都落入負值區間，甚至今年前兩月的房屋新開工面積甚至惡化至年減29.6%；房地產業若沒有真正穩定，中國的經濟也就沒有真正復甦」。

凱投宏觀中國經濟學家Zichun Huang說，「由於面臨經濟深層的結構性挑戰，中國的復甦或許短暫，特別是，在幾個月的復甦後，房價在今年初又開始下跌」。

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