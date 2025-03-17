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星媒：散戶仰賴北京政策拉抬股市 猶如「等待果陀」

2025/03/17 22:21

北京政策欠缺穩定，使得以散戶為主的中國股市投機氛圍濃厚。（路透資料照）北京政策欠缺穩定，使得以散戶為主的中國股市投機氛圍濃厚。（路透資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕新加坡《聯合早報》16日發表評論，以愛爾蘭劇作家貝克特（Samuel Beckett）創作的荒謬劇《等待果陀》為例，形容許多中國股市投資人就像劇中的兩個流浪漢，日復一日地等待神祕人物出現來改變一切，只是投資人等待的不是果陀，而是各類經濟刺激政策，以及與政策相關的題材、風向，影響對企業財務基本面的關注。但北京政策欠缺穩定，使得以散戶為主的中國股市投機氛圍濃厚，持倉週期短，不理性的成分大。

評論指出，中國股市受政策驅動很大，往往第一眼先看政策風向，第二眼才看企業的財務基本面。因此，中國市場常被詬病不是「價值市」，而是「政策市」。例如，2023年7月中共政治局會議罕見提出「活躍資本市場，提振投資人信心」，市場立即迎來上漲，很快又回吐漲幅。

去年9月底，中國央行透過貨幣政策工具，向市場注入1.8兆元人民幣（下同，新台幣8.2兆元）流動資金，A股在連續低迷5個月後迎來大幅反彈。即便如此，中國股市仍上漲乏力，上證綜合指數迄今沒有超過去年黃金週後的首個交易日的波段高峰3489.78點。

中國各券商在展望今年市場時，都指出政策是否大力突破，是決定行情延續的關鍵。這項判決似乎在說，只有等待不斷加碼的政策，才能讓股市持續上漲。

科技公司深度求索（DeepSeek）橫空出世，推動高盛等國際機構調高中國資產評等。即使有這樣的產業利好，A股市場卻仍免不了走「兩會行情」。多家券商表示，上證2月站穩3300點的關鍵因素，就是「兩會」窗口，博弈政策的資金進場。兩會結束這週的最後一個交易日（3月14日），上證漲至3419.56點，創今年以來最高，與前一天中國央行表示「擇機降準降息」直接相關。

投資人對政策依賴度之高，影響對企業財務基本面的關注。政策不是天天有，跟政策掛鉤的熱點就成了交易主題，各類「概念股」層出不窮。最近在A股市場火燙的長盛軸承，就因為和宇樹科技簽訂機器人關節軸承合約，被市場認為是「宇樹科技概念第一股」。

但細看長盛軸承的財務數據，2023年前3季淨利年減5.29%，機器人業務營收佔比不足1%。支撐長盛軸承的股價翻10倍的，是中國春晚上的人形機器人的表演，為人形機器人概念做鋪陳。

評論說，市場對機器人產業未來爆發的預期，無可厚非。但僅憑一紙合約、一台表演引發追捧，折射出市場對政策風向的過度崇拜，而非對企業內在價值的理性評估。

投資人結構失衡是造成這種投機氛圍的原因之一。與機構投資人主導的美國市場不同，中國市場散戶數量眾多，持倉週期短，不理性的成分更大。

另一原因是投資人對中國上市企業的財務報告信任不足。恆大地產就被查出在2019年至2020年間，虛增收入達5641億1600萬（約新台幣2.6兆元），創下全球造假紀錄。類似的案例讓投資人覺得，基本面分析意義有限。

最重要的是，中國的企業受政策影響極大，掌權者的一個決斷，就能左右一個產業的發展。即便投資人願意相信總有企業無論宏觀環境如何，都能走出創新之路，也免不了擔憂政策風向說變就變。

評論總結，在中國，企業不是無事可做，也並非只能依賴整體繁榮才能進步，但唯有政策足夠穩定，市場才會注意到這一點，才會從宏大敘事轉向商業本質，才會停止浮躁，停止「等待果陀」。

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