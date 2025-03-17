晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

外媒：4家公司引領AI狂潮 皆以台積電為動力源頭

2025/03/17 22:05

人工智慧競賽中的四個關鍵供應商：台積電、艾斯摩爾（ASML）、輝達和博通，如果沒有它們，人工智慧革命就不會是現在的樣子，而這四家公司都是以台積電為動力源頭。（彭博）人工智慧競賽中的四個關鍵供應商：台積電、艾斯摩爾（ASML）、輝達和博通，如果沒有它們，人工智慧革命就不會是現在的樣子，而這四家公司都是以台積電為動力源頭。（彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕全球處於人工智慧投資浪潮的早期階段，我們對人工智慧融入商業和日常生活的探索才剛開始，未來五年這一領域將會有更多的發展。

投資媒體The Motley Fool報導指出，人工智慧競賽中的四個關鍵供應商：台積電、艾斯摩爾（ASML）、輝達和博通，這些都是至關重要的公司，如果沒有它們，人工智慧革命就不會是現在的樣子，而這四家公司都是以台積電為動力源頭。

所有AI道路發展都通往台積電，它是全球領先的晶片代工廠，博通、輝達等客戶都會向其提出希望製造的晶片設計。由於台積電擁有領先的技術和良好的創新記錄，它是該領域的首選。
未來五年，台積電管理層預計人工智慧相關收入將以45% 的複合年增長率 （CAGR） 成長。這是一個巨大的成長。

ASML生產的機器是每個高階晶片製造商都需要的，其頂級機器是極紫外線（EUV）曝光機，有助於在晶片上鋪設微觀電氣線路。全球無人擁有ASML的技術，ASML具有技術壟斷地位。因此，當台積電宣布擴大產能時，投資者自然會認為ASML將會受益。

輝達和博通是台積電的大客戶，也是台積電預計人工智慧相關收入將大幅成長的重要原因。輝達製造的圖形處理單元 （GPU）對於處理AI訓練等大型複雜的運算任務非常有用。輝達牢牢控制著這個市場，並且沒有放緩的跡象。

博通擁有類似的產品線，因為它幫助一些科技巨頭設計了稱為XPU的客製化AI加速器。XPU在特定任務中的表現可以勝過GPU，因為必須以特定方式設定工作負載才能充分利用XPU設計。這使得它們在開發AI模型方面至關重要，但在GPU有時可以分配的其他工作負載方面卻並不是最出色的。這兩種產品的市場都非常龐大，儘管它們會在銷售方面競爭，但市場規模足夠大，足以讓它們共同繁榮。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財