外媒：4家公司引領AI狂潮 皆以台積電為動力源頭

人工智慧競賽中的四個關鍵供應商：台積電、艾斯摩爾（ASML）、輝達和博通，如果沒有它們，人工智慧革命就不會是現在的樣子，而這四家公司都是以台積電為動力源頭。（彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕全球處於人工智慧投資浪潮的早期階段，我們對人工智慧融入商業和日常生活的探索才剛開始，未來五年這一領域將會有更多的發展。

投資媒體The Motley Fool報導指出，人工智慧競賽中的四個關鍵供應商：台積電、艾斯摩爾（ASML）、輝達和博通，這些都是至關重要的公司，如果沒有它們，人工智慧革命就不會是現在的樣子，而這四家公司都是以台積電為動力源頭。

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所有AI道路發展都通往台積電，它是全球領先的晶片代工廠，博通、輝達等客戶都會向其提出希望製造的晶片設計。由於台積電擁有領先的技術和良好的創新記錄，它是該領域的首選。

未來五年，台積電管理層預計人工智慧相關收入將以45% 的複合年增長率 （CAGR） 成長。這是一個巨大的成長。

ASML生產的機器是每個高階晶片製造商都需要的，其頂級機器是極紫外線（EUV）曝光機，有助於在晶片上鋪設微觀電氣線路。全球無人擁有ASML的技術，ASML具有技術壟斷地位。因此，當台積電宣布擴大產能時，投資者自然會認為ASML將會受益。

輝達和博通是台積電的大客戶，也是台積電預計人工智慧相關收入將大幅成長的重要原因。輝達製造的圖形處理單元 （GPU）對於處理AI訓練等大型複雜的運算任務非常有用。輝達牢牢控制著這個市場，並且沒有放緩的跡象。

博通擁有類似的產品線，因為它幫助一些科技巨頭設計了稱為XPU的客製化AI加速器。XPU在特定任務中的表現可以勝過GPU，因為必須以特定方式設定工作負載才能充分利用XPU設計。這使得它們在開發AI模型方面至關重要，但在GPU有時可以分配的其他工作負載方面卻並不是最出色的。這兩種產品的市場都非常龐大，儘管它們會在銷售方面競爭，但市場規模足夠大，足以讓它們共同繁榮。

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