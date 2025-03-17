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赴泰旅遊注意！泰國免簽停留時間擬砍半至30天

2025/03/17 21:12

泰媒披露，泰國政府有意將外國人在泰國的免簽停留期限，從60天縮短至30天。（示意圖，歐新社）泰媒披露，泰國政府有意將外國人在泰國的免簽停留期限，從60天縮短至30天。（示意圖，歐新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕自2024 年7月起，泰國政府允許來自台灣等 93 個國家，入境泰國免簽，還可以停留最長60天。不過，泰國政府週一（17日）傳出有意將外國人在泰國的免簽停留期限，從60天縮短至30天。

《曼谷郵報》17日報導，泰國旅遊暨體育部表示，為了降低非法企業利用免簽政策的風險，泰國相關部門同意將免簽的60天停留期限砍半。

旅遊暨體育部長Sorawong Thienthong表示，外交部承認有此一問題，最近幾週所有相關利益機構都對此進行討論，原則同意將獲得簽證豁免國家的停留期限，從60天縮短至30天。不過，在正式宣布調整法規之前，還需要討論更多細節。

報導稱，泰國政府自2024年7月起，允許來自93個國家的護照持有者，免簽進入泰國旅遊，停留時間不超過60天。然而，旅遊業者對延長時間表示擔憂，因為長期遊客通常平均只停留 14 至 21 天，而短期遊客每次停留時間不到2週，平均停留時間約 7 天。

泰國旅遊觀光協會先前曾向政府相關單位表達擔憂，因為在泰國非法工作或經商的外國人數量不斷增加。泰國飯店協會則認為，這是促成公寓每天非法出租給房客的數量增加，導致房源不足的部分原因。

普吉島前議員最近呼籲政府，應嚴厲打擊外國人利用人頭公司規避法規的行為，並將免簽停留時間縮短至30天。

觀光暨體育部常務次長Natthriya Thaweevong說，目前觀光部和觀光警察等6個部門運作的特別聯合行動中心，調查普吉島和清邁、芭達雅、蘇梅島和曼谷等熱門旅遊地區的非法行為。他說，2024年已吊銷40家公司的執照，普吉島也有15家旅行社的執照被吊銷。

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