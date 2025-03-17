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「華為門」染污歐洲議會貪瀆 比利時檢調跨國21次搜查

2025/03/17 21:29

布魯塞爾預審法院對歐洲議會和華為的腐敗指控展開調查。（法新社）布魯塞爾預審法院對歐洲議會和華為的腐敗指控展開調查。（法新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國科技公司華為涉嫌捲入歐洲議會貪瀆醜聞，比利時檢察院（The Belgian Prosecutor's Office）在布魯塞爾首都以及法蘭德斯和葡萄牙的幾個地區進行了21次搜查。

布魯塞爾預審法院對歐洲議會和華為的腐敗指控展開調查。比利時檢查院聲明稱，檢察官辦公室指控多達15名前任和現任歐洲議會議員參與腐敗行為，包括偽造和使用偽造文件。

該辦公室表示，調查始於2021年，揭露「以商業遊說為幌子」的腐敗行為，包括採取政治立場而獲得的報酬和過多的禮物。並指控，腐敗行為意圖在公共決策中優先考慮私人商業利益。比利時官員也表示，他們將密切注意洗錢活動。

隨著調查的繼續，歐洲議會發言人向歐洲新聞台表示，議會已實施臨時禁令，禁止華為代表進入議會場所。

比利時檢查院也透露，貪腐指控與中國科技巨頭華為有關。不過華為否認，並告訴法新社，對腐敗或其他不法行為採取零容忍政策，致力始終遵守所有適用的法律法規。

這次事件媒體可稱為「華為門」（Huawei-Gate），義大利參議員特爾齊（Terzi）警告， 華為門醜聞暴露了歐盟內部的深層弱點，而這一弱點是由中國透過積極的國家補貼和混合軟實力策略，主宰全球供應鏈的戰略項目所推動的。這起事件凸顯歐盟在推動保護其民主的新立法舉措之際，迫切需要採取有力措施打擊假訊息和外國干涉。

三年前，在卡達爆發另一起賄賂醜聞後，比利時警方突襲了幾名歐洲議會議員的住所，當時也有類似的指控。當時號稱「卡達門」（Qatar Gate）醜聞席捲整個歐洲，歐洲議會4名議員涉嫌收受賄絡遭逮，其中包括歐洲議會副議長、希臘國會議員凱利（Eva Kaili）。

對於此事華為門涉案，透明國際歐盟主任（Director of Transparency International EU）尼可拉斯艾歐薩（Nicholas Aiossa）表示：「這並不奇怪，因為在卡達門醜聞爆發後，議會根本沒有進行必要的改革來防止下一次醜聞的發生。現在我們就在這裡。除非制定規則，防止歐洲議會議員收受禮物、支付旅行費用以及從事利潤豐厚的兼職工作，否則這種風險將一直存在」。

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