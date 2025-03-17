以牙還牙！美海事監管官員嗆對中製船舶收費 補貼本土造船業

美國聯邦海事委員會主席索拉揚言，為了抵銷中國對造船業的補貼，美國應該「以牙還牙」，對停靠美國的中製船舶收費，用來補貼美國本土造船業。（歐新社）

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國聯邦海事委員會（FMC）主席索拉（Louis Sola）在英國《金融時報》17日發布的訪問中揚言，為了抵銷中國對造船業的補貼，美國應該「以牙還牙」，對停靠美國的中製船舶收費，用來補貼美國本土造船業。然而，專家仍指出，美國造船業在短期內幾乎不可能與中國競爭對手抗衡。

索拉表示，他不想只是阻擋「歌利亞」（Goliath，意指中國），而是寧願培養自己的造船巨擘加以抗衡，唯一能做到這點的方法就是補貼本土造船業。索拉的最新說法呼應美國貿易代表署（USTR）近日的提案，稱應對停靠美國港口的中製船舶收取最高150萬美元（約4991萬台幣）費用。美國政府預計本月舉行公聽會後，對這項拜登時期就啟動調查的提案作最後決定。

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英國造船和海運業分析機構「克拉克森」（Clarksons Research）數據顯示，若USTR的提案通過，以去年情況為例來看，將3萬6595次停泊美國港口的船舶受影響，為美國帶來一年520億美元（約1.73兆台幣）收入。

然而，專家指出，美國造船業在短期內幾乎不可能與中國競爭對手抗衡。克拉克森機構指出，美國曾是領先的造船國之一，但截至3月，美國的修正總噸位（衡量建造船舶所需工時的指標）僅佔全球商業航運訂單的0.2％，反觀中國佔比高達59％。

索拉則表示，儘管美國長期依賴亞洲國家獲補助的低成本製造業，但本身仍擁有充足資源、設施、人力和技術，具備發展本土製造業的條件。例如，港口裝卸貨物的起重機方面，美國可以取得「很大市佔率」，因為該技術並不複雜。早在拜登時期，美國就對港口的中製起重機展開調查，憂心這種工具可被遠端操控，具有間諜風險。

索拉坦言，造船是更複雜的技術，但也強調美國在一些小型商業船隻市場仍具有競爭力。

FMC屬政治中立的政府機構，但索拉曾披共和黨戰袍參選聯邦眾議員，也曾公開力挺川普。索拉表示，在川普的「美國優先」政策下，FMC位處最前線，他將爭取更多聯邦預算，擴增30％人力。

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