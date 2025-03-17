美歐關稅戰劍拔弩張 逾300兆雙邊貿易岌岌可危

川普威脅對歐洲酒類課徵200%關稅。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕歐盟美國商會昨報告，美國與歐洲之間升高的貿易戰，將威脅雙方價值9.5兆美元（313.4兆台幣）的商業關係。關稅造成的損害不僅在於被直接課稅的產品銷售，也衝擊跨大西洋的投資，而該規模是商品銷售逾3倍之多。

報告說，包括英國在內的美歐雙邊貨物貿易去年達1.3兆美元歷史高點，而服務貿易則超過7500億美元。然而，在大西洋彼端投資的公司，其銷售額更高，估計去年歐洲企業美國子公司的銷售超過3.5兆美元，而美國企業歐洲子公司的銷售超過4兆美元。

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華爾街日報報導，歐盟美國商會執行長洛漢（Malte Lohan）說，「對商品貿易流動的傷害已經夠糟了；而真正的風險是開始波及其他一些環節」。

美國總統川普一再表示，他對美歐間的貨貿逆差感到不滿。美國官方數據顯示，去年該規模達2356億美元。上週他對全球鋼鋁進口課徵25％關稅，並威脅對歐洲汽車與其他產品課徵25％關稅，以及對包括醫藥等產品課徵產業關稅與對等關稅。

在歐洲對包括威士忌在內等範圍廣泛的美國產品，計畫課徵最高50％關稅，以反制美國的金屬關稅措施後，川普揚言對法國香檳與其他歐盟酒類徵收200％關稅，此舉將形同對歐洲酒類關閉美國市場。

該報告作者之一、約翰霍普金斯大學研究員漢彌爾頓（Dan Hamilton）說，針鋒相對的關稅威脅恐產生更廣泛衝擊。歐盟可能對美國有貿易順差的服務業課稅，以報復美國。關稅也可能對企業的跨大西洋活動造成外溢效應。

報告指出，美國對歐洲的外國直接投資高於對全球其他地區總和，而全球對美國的外國直接投資中，歐洲企業佔近3分之2。

漢彌爾頓說，關稅或許使歐洲公司難以將在歐洲生產的零組件送往美國子公司，而歐盟或其他美國貿易夥伴的反制性關稅，恐使終端產品從美國出口變得更加困難。政策的不確定性可能導致企業不願進行跨大西洋投資。他說，「貿易衝突的連鎖反應將不會限制在貿易上」。

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