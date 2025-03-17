黃仁勳肩扛AI主導地位 進入3兆美元市值肉搏戰

路透指出，黃仁勳出席公司年度軟體開發者大會，捍衛這家市值近3兆美元的晶片公司主導地位。（法新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕輝達年度人工智慧大會「Nvidia GTC」即將召開，投資人對這家半導體製造商的預期很高，希望它能發佈能夠維持其股價強勁上漲的產業消息。

「Nvidia GTC」將於3月18日至21日在加利福尼亞州聖何塞舉行，首席執行長黃仁勳將在開幕當天發表演講。他的言論可能有助於輝達股價結束一輪波動，並恢復今年超過80%的漲幅。

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路透指出，黃仁勳出席公司年度軟體開發者大會，捍衛這家市值近3兆美元晶片公司的主導地位，因為其最大客戶面臨著越來越大的壓力，需要控制人工智慧的成本。

隨著人工智慧市場從訓練轉向推理，輝達的賺錢機器也面臨著技術變革的壓力。輝達的市佔率超過90%，擁有訓練市場，但在推理市場面臨競爭，而競爭對手佔據多少市場佔額將取決於推理計算如何進行。

金融和策略諮詢公司D2D Advisory執行長Jay Goldberg表示：「推理市場將比訓練市場大很多倍。隨著推理變得越來越重要，它們的佔額將會降低，但總體市場規模和收入可能會大得多。」

Robert W. Baird & Co.科技部門策略師Ted Mortonson表示：「這是一個巨大的催化劑，因為他們可能會提供更多信息，而不僅僅是有關行業滲透的信息」，Mortonson將這次輝達產業聚會比作蘋果公司的年度產品發布會。

黃仁勳通常會以新產品的介紹和他對技術發展方向的最新願景的概述來開始活動。他將面臨壓力，需要展示能夠複製資料中心H100晶片巨大成功的創新，並鞏固輝達在這個利潤豐厚的市場的領先地位。

由於輝達僅2024年的收益就為該公司增加1兆美元的市值，使其躍升為標準普爾500指數中表現最好的股票，因此今年的上榜意義重大。

自3月7日創下收盤紀錄以來，投資者經歷一段坎坷的時期，上週二，該股經歷五個月來最嚴重的兩日跌幅，週三又再次下跌，週四早盤交易中，股價下跌逾1%。

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