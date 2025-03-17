美智庫揭密中國控制非洲78個港口 恐淪為軍事用途

吉布地多拉雷港（Doraleh Port）正式成為中國首個海外軍事基地。（法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕五角大廈資助的智庫「非洲戰略研究中心」發布最新研究報告顯示，在非洲32個國家的231個港口中，北京投資78個港口，一些港口可以容納中國軍艦，自2000年以來，中國人民解放軍海軍已在非洲港口停靠55次，並進行19次雙邊和多邊軍事演習，凸顯該地區對中國具有戰略意義。

《南華早報》17日報導，中國的五年計劃概述「互聯互通框架」，將非洲定位為中國全球貿易網路的關鍵紐帶，根據該計劃，兩股力量推動非洲的投資浪潮：一帶一路倡議和北京的「走出去戰略」，這是為企業進入非洲等海外市場提供國家支援的政府倡議。

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中國計劃概述的六條貿易走廊中，有三條穿過非洲，分別位於東非、埃及和蘇伊士地區以及突尼西亞。

根據「非洲戰略研究中心」研究員南圖亞（Paul Nantulya）發布報告指出，在非洲32個國家的231個港口中，中國投資78個港口，大都集中在西非，凸顯該地區對中國全球貿易雄心的戰略意義。

例如，中國港灣工程公司是奈及利亞萊基深水港（Lekki Deep Sea Port）的承包商和工程公司，報告稱，該公司在獲得國家開發銀行的融資後，取得該港口 54% 的股份及16 年運營合約。根據這項研究，中國在非洲港口每投資1美元，就會獲得高達 13 美元的貿易收入。

卡內基國際和平基金會研究員卡頓（Isaac Kardon）表示，中國在非洲港口的存在具備多方利益，不僅可獲得非洲自然資源，特別是關鍵礦產和碳氫化合物，同時為科技和電信等中國產品打開市場。此外，中國正在發展中國家建立外交聯盟，這將為中國提供合法性和政治支持。

中國積極投資港口引發外界對此類設施可能被轉用於軍事用途的擔憂。2017 年，位於非洲之角的吉布地拉雷港（Doraleh Port）正式成為中國首個海外軍事基地。

根據「非洲戰略研究中心」的研究，自 2000 年以來，中國人民解放軍（PLA）海軍已在非洲港口停靠 55 次，並進行19 次雙邊和多邊軍事演習。

中東研究所（Middle East Institute）高級研究員卡拉佈雷斯（John Calabrese）表示，雖然這些港口主要是商業用途，但可能會轉作軍事用途。

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