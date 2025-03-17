華安醫學與瑞士藥廠簽MOU 攜手拓展歐洲市場

華安醫學今日公告與瑞士Medvisis藥廠簽訂合作備忘錄，未來將攜手拓展歐洲市場。圖右為華安董事長邱壬乙，圖左為總經理陳翰民。（記者陳永吉攝）

〔記者陳永吉／台北報導〕生技股華安醫學（6657）今（17）日公告與瑞士Medvisis Switzerland AG藥廠（以下簡稱Medvisis）簽訂合作備忘錄（MOU），未來將共同啟動多項合作專案，攜手拓展歐洲市場。

根據MOU內容，華安將旗下治療糖尿病足潰瘍凝膠新藥F703DFU、下肢靜脈潰瘍凝膠新藥F703VLU，以及防止異常性落髮外用噴劑新藥F701等三項產品於瑞士及歐洲市場的商業化權利授予Medvisis，未來由Medvisis負責在授權地區執行三期臨床試驗、藥證申請及產品上市後的行銷推廣。

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華安指出，Medvisis是一家專注於引進創新藥品、產品註冊、健保核價等商品化業務的瑞士醫療保健公司。其核心經營團隊主要來自諾華（Novartis）及葛蘭素史克（GSK）等國際製藥公司的資深業界人士，挾專業背景與豐富經驗，Medvisis成為許多創新製藥及生技公司的首選合作夥伴。

目前F703DFU正在美國、台灣兩地執行治療糖尿病足潰瘍之三期臨床試驗，收案順利，預計今年底完成收案並進行解盲，若一切順利且臨床結果符合預期，屆時將先申請台灣藥證並與業務合作夥伴共同行銷海內外，搶攻未被滿足的糖尿病足潰瘍（DFU）市場商機。

此外，華安也規劃在今年第四季啟動F703DFU的歐洲三期臨床試驗，本次臨床數據將做為下階段在美國、歐洲的藥證申請，以完善F703DFU的全球藥證布局。

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