晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

數發部擬推第三方資安驗證 助業者打入美國防供應鏈

2025/03/17 19:28

數位產業署署長林俊秀表示，將推動在台灣成立CMMC第三方驗證機構。（數發部提供）數位產業署署長林俊秀表示，將推動在台灣成立CMMC第三方驗證機構。（數發部提供）

〔記者徐子苓／台北報導〕美國國防部為強化供應鏈資安，近年推動「網路安全成熟度模型驗證（CMMC）」計畫，更連續2年親自來台輔導漢翔等業者合規，展現對台灣供應鏈的信賴。數發部預計推動在台灣成立CMMC第三方驗證機構，預計今、明年向美國申請，盼助業者打入美國的國防供應鏈。

數位發展部數位產業署今天舉行「台灣資安產業推動策略」記者會，由數發部政務次長林宜敬、數產署長林俊秀出席。

林俊秀指出，美中貿易戰帶給台灣資安產業一個機會，而企業的資安成熟度成為進入美國國防產業鏈的敲門磚，美國國防部近年推動CMMC，其簽約的承包商和分包商，所共享的聯邦合約資訊，都必須有足夠的資安保護，預計今年6月法規將正式上路。

也就是說，未來若想賣產品給美國國防供應鏈，業者需要先通過CMMC的驗證。林俊秀表示，已有傳聞該驗證可能拓展到美國全體政府部門，市場有望更大。

林俊秀說，美方已連續2年自費來台辦理CMMC合規訓練營，顯示對台灣供應鏈信賴與重視，除了培育我國160名CMMC合規人才、推動驗證制度在台普及，另外也輔導漢翔航空及其6家供應鏈廠商符合CMMC規範，是美方第一次在國外進行相關輔導，漢翔也通過美方實地評鑑、建立了國防供應鏈示範案例。

目前美國只有一家CMMC第三方驗證機構，很難應付龐大的國外需求，數產署將推動在台灣設立CMMC第三方驗證機構（C3PAO），協助我國業者打入國際國防供應鏈。林俊秀表示，目前規劃由資策會負責，在地就能進行驗證，降低台灣廠商的成本與時間。數產署也已和美方建立官方聯繫管道，溝通第三方驗證機構的申請作業，希望台灣成為美國在亞太地區的關鍵供應鏈夥伴

數發部次長林宜敬解釋，在資安產業中，認證是一門生意，輔導也是一門生意，而提供資安產品和服務也是一門生意，以CMMC來說，台灣廠商本身就可以做到輔導和提供產品，而數發部積極爭取在台灣也能設立認證機構，就是希望認證也能成為台廠的生意。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財