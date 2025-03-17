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新穎旗下生物標記診斷工具 納入糖尿病腎臟疾病臨床照護指引

2025/03/17 19:16

最新一版的「2024台灣糖尿病腎臟疾病臨床照護指引」，正式建議將新穎生醫的DNlite-IVD103做為預測二型糖尿病患者腎功能惡化的指標。圖為新穎生醫董事長曾錙翎。（資料照）最新一版的「2024台灣糖尿病腎臟疾病臨床照護指引」，正式建議將新穎生醫的DNlite-IVD103做為預測二型糖尿病患者腎功能惡化的指標。圖為新穎生醫董事長曾錙翎。（資料照）

〔記者陳永吉／台北報導〕興櫃新穎生醫（6810）今（17）日表示，最新出爐的「2024台灣糖尿病腎臟疾病臨床照護指引」，正式建議將新穎生醫的DNlite-IVD103做為預測二型糖尿病患者腎功能惡化的指標，提供醫師早期發現及個人化治療方案的依據。

新穎指出，這是第一個由台灣自主開發的創新生物標記診斷工具被納入指引，預料將重塑糖尿病腎病變（DKD）的預防、治療及共照模式，朝個化人精準醫療照護邁進。隨著DNlite-IVD103逐步滲透臨床應用，將為公司的營運成長帶來明顯挹注。

「2024台灣糖尿病腎臟疾病臨床照護指引」是由糖尿病學會主導編製，旨在整合最新的臨床研究成果及專家意見，為醫療人員提供科學、系統化的照護框架，以便更有效地管理DKD疾病。而距前次版本更新已有5年時間，本次改版在DKD風險評估方面，建議在原疾病分類基礎上，導入個人化風險預測工具，可促進對台灣DKD患者的個人化照護。

此外，新版指引明白指出，台灣本土開發的DNlite-IVD103經臨床研究證實可用於預測二型糖尿病患者腎功能惡化，希望透過個人化的風險預測工具，在腎病變的早期找出惡化高風險患者，掌握早期積極治療的契機，避免進展到末腎病變，造成家庭及社會的負擔。

DNlite-IVD103是全球第一個應用於預防糖尿病腎病變快速惡化的ELISA檢測試劑，已取得多國上市許可，且經各項研究皆證實，DNlite-IVD103在早期預防和監控腎功能領域提供強大的檢測能力，不僅可有效彌補現行尿液白蛋白（UACR）與預估腎絲球過濾率（eGFR）的不足，全面監控糖尿病患的腎病管理，預防腎病變的快速惡化，也可用於腎臟移植時監控腎功能的預後。

新穎生醫董事長曾錙翎表示，此次DNlite-IVD103被納入台灣DKD新版指引，對公司是莫大的肯定，也為臨床醫師、病患或照護者提供疾病預防與治療的遵循，公司接下來將先申請自費檢查項目，積極於醫檢所、衛生局、基層診所及醫院等進行推廣，同時爭取儘早納入健保給付。

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