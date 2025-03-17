富邦金去年獲利創金控史上新高 韓蔚廷：股利配發一定會反映

富邦金控今舉行2024年全年法說會。（圖由富邦金提供）

〔記者吳欣恬／台北報導〕富邦金（2881）2024年稅後盈餘1508.2億元，創金控業史上新高紀錄；每股盈餘（EPS）10.77元，連續16年穩居台灣金控業獲利之首。總經理韓蔚廷表示 ，股利配發一定會反映獲利的成長，也如同前2年，現金與股票股利都會考量。

富邦金控今舉行2024年全年法說會，截至2024年底富邦金控總資產逾12兆元，年成長8.7%，淨值9511億元，年增18.5%，普通股每股淨值62.58元；資產報酬率（ROA）與股東權益報酬率（ROE）分別為1.30%與17.20%，皆較去年同期提升。

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談到股利政策，韓蔚廷表示，基本上股利配發會反映獲利成長，股票跟現金都會納入考量，董事會討論過後，會盡快對外公布。

富邦人壽執行副總董采苓指出，富邦人壽的合約服務邊際（CSM）已達600億元，接軌後也期望以每年2位數成長。她表示，今年仍會積極銷售分紅保單，一方面提供保戶多一種商品選擇，另一方面則是準備明年的IFRS及ICS接軌，因為分紅保單對資本要求較小，整個資產風險的控管也相對較佳。去年分紅保單對富邦人壽新契約保費貢獻60%，對CSM貢獻度則略少於50%。

此外，富邦人壽去年董事會通過發行次順位公司債500億，今年還剩下190億，預計第2季全發完，今年的發債需求還在持續評估中，下半年不排除發行海外債。

談到近期金融業的併購，韓蔚廷表示，產業整合規模放大，對金融業風險承擔、對外擴增、累積實力都是好事，因此他樂觀看待。

對於富邦金下個併購標的，韓蔚廷說，對整體營運有中長期幫助和綜效都會考量，不會限定在特定次產業。

但他也提到，以市占率來說，富邦金在保險業的市佔比較大，最低是銀行，而銀行也是台灣金融業最分散的市場。而在併購日盛銀行後，北富銀已有足夠的分行執照，而且已往中南部遷移據點，因此不會再為增加分行而併購，而會朝客戶互補、爭取優質人才兩大面向物色併購對象。

韓蔚廷指出，雖然富邦金在保險業的市占較大，非保險業若有好的投資標的，也能讓富邦金有更均衡的發展，但並非表示不會進行保險的併購，而且併購機會不會只看台灣，歐美也不排除，但重點還是亞洲市場。

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