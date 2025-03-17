美國蛋價狂漲一顆27元！比墨西哥貴3倍 邊境「走私」抓不完

受禽流感疫情衝擊，美國蛋價飆升。（示意圖，彭博）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕受禽流感疫情衝擊，美國蛋價飆升，不少人轉向墨西哥甚至加拿大購買便宜雞蛋以節省開支，市場上甚至有購物者看到一打雞蛋價格高達10美元（約新台幣329元），平均一顆約27元。目前，美國農業部禁止私自進口雞蛋，因為未經官方檢驗的蛋有可能傳播疾病。然而，目前美國蛋價硬是比墨西哥貴了3倍，讓邊境官員「雞蛋走私」抓不完。

《華爾街日報》報導，美國海關與邊境保護局（CBP）數據顯示，本會計年度以來，非法攜帶雞蛋入境的案件比去年同期增加36%，在德州部份邊境地區增幅達54%，聖地牙哥更是翻倍。

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邊境保護局的發言人梅爾（Roger Maier）表示，問題在價差，價格大約是美國的三分之一。自今年1月以來，邊境查獲90宗違規攜帶雞蛋案件。

美國勞工部數據顯示，今年2月，一打A級雞蛋的平均價格為5.9美元（約新台幣194元），創下歷史新高，而去年同期的平均價格為3美元（約新台幣99元）。有一些市場的購物者看到的價格更是高達10美元（約新台幣329元），甚至更高。美國農業部近日表示，隨著疫情緩解，供應和批發價格正在改善。

墨西哥政府的數據顯示，最近墨西哥的雞蛋價格普遍在每打2美元以下（約新台幣65元），不過在一些邊境城市，雞蛋價格達到了2.3美元（約新台幣76元）左右。

蛋價上漲促使一些美國人減少購買雞蛋，有些人則透過網路和當地農場尋找更便宜的價格。經濟學家表示，一些購物者正在囤積雞蛋，導致蛋價居高不下。

邊境保護局官員說，多數人不知道政府禁止私自進口蛋，有許多人帶著數盒30顆裝的蛋，大概是自用。官員會特別詢問車輛駕駛人是否攜帶蛋等任何禁止跨界的特定貨物，許多攜帶蛋的人會老實承認，蛋會被沒收，但沒有罰款，偶爾也會逮到隱匿不報的人。

梅爾說，德州艾爾帕索的海關近期在一週內，因違禁農產品問題祭出16次民事裁罰，其中數件與隱匿雞蛋有關。

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