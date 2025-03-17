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中國FDI斷崖式下跌98％ 北京急邀跨國CEO與習會面

2025/03/17 19:51

中國經濟萎靡不振，外資撤離，還面臨川普對中國商品加徵關稅的挑戰。（示意圖，法新社）中國經濟萎靡不振，外資撤離，還面臨川普對中國商品加徵關稅的挑戰。（示意圖，法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕2024年中國吸引外商直接投資（FDI）淨額僅45億美元（約台幣1480億），創新紀，更只有2021年高峰時的1.3%。今年在美中貿易戰陰霾籠罩下，不見起色，前2月續減20.4%。傳出北京急邀大量的外商執行長前往北京開會，並安排會見中國國家主席習近平。

綜合《彭博》等外媒報導，3月23日至24日在北京釣魚台國賓館舉行的中國發展高層論壇，預計數十名外國企業執行長與會，其中有一部分將被安排與習近平見面。

知情人士表示，習近平與商界領袖的會晤，可能會在中國發展高層論壇之後，於3月28日舉行，目前受邀名單仍在協商。

據悉，高通執行長阿蒙（Cristiano Amon）及沙烏地阿美執行長納瑟（Amin Nasser）等全球企業高層，將會出席中國發展高層論壇（CDF）。此前曾參加的黑石集團蘇世民（Steve Schwarzman）、輝瑞執行長博爾拉（Albert Bourla），以及和聯邦快遞執行長辛柏文（Raj Subramaniam）等高層，今年預計會再次出席於3月23、24日舉行的活動。

外媒認為，習近平正試圖扭轉外國資金外流和經濟疲軟，尤其川普進一步加徵關稅，可能會危及北京當局今年經濟成長5%的目標。

不僅如此，由於外資持續撤出中國，讓北京憂心忡忡。根據中國國家外匯管理局統計，2024年中國吸引外商直接投資（FDI）淨額僅45億美元（約台幣1480億），創1998年有統計以來最低紀錄，僅1998年的10分之1，更只有2021年高峰時的1.3%。

今年前2月續減，最新數據顯示，今年前兩月中國吸引外國直接投資（FDI）金額為1712.1億元人民幣（約台幣7792億），大減20.4%。

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