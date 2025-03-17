台灣高鐵新世代列車 2027下半年投入營運

台灣高鐵公司與日立東芝聯盟（Hitachi Toshiba Supreme Consortium, HTSC）今日舉辦「台灣高鐵新世代列車採購案增補協議」簽約典禮。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕台灣高鐵公司與日立東芝聯盟（Hitachi Toshiba Supreme Consortium, HTSC）今日舉辦「台灣高鐵新世代列車採購案增補協議」簽約典禮，台灣高鐵董事長鄭光遠指出，新世代列車細部設計確定後，即將進入製造階段，預計2026年下半年陸續運送抵台，進行靜態及動態測試，在確認列車性能、通過驗收作業後，2027下半年正式投入營運。

鄭光遠今日與日立東芝聯盟代表山川拓也（Takuya Yamakawa）共同簽署，交通部長陳世凱也特別應邀到場擔任見證人。

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鄭光遠指出，增補契約的簽訂，象徵著台灣高鐵新世代列車細部設計已大致底定，即將邁入生產製造的下一個里程碑。 台灣高鐵2023年5月與日立東芝聯盟正式簽訂台灣高鐵新世代列車組採購契約，將採購12組（144節車廂）台灣高鐵新世代列車，新世代列車將以N700S車種為參考車型，採購金額約1240.91億日圓，約台幣273億元，預計2026年起陸續交車。

台灣高鐵與日立東芝聯盟簽約後，隨即展開細部設計作業的討論，經雙方歷時約二年討論後，台灣高鐵公司確定將為新車增購多項符合旅客期待的貼心設施，包括：為提升長途搭乘時的舒適度與平穩度，列車座椅升級成與N700S原廠規格相同、具充電設備的座椅；同時，車廂內導入「列車全主動減震器系統」，車間通道則採用「降噪包覆」裝置，使車廂內的降噪、減震達到與現行日本車款相同的水準。

此外，針對旅客的特殊需求，台灣高鐵新世代列車也納入更多細緻、貼心的友善設施，包括：哺（集）乳室內新增洗手台、衣帽鈎與嬰兒座椅，讓有哺（集）乳需求的旅客，能夠享有隱私且更舒適的空間；輪椅席數量則增加到6席，較現行高鐵列車的4席再增加2席，並設置輪椅固定裝置，希望讓無障礙旅客，同樣享有美好、舒適又安全的高鐵旅程。

台灣高鐵公司表示，新世代列車細部設計確定後，即將進入製造階段，預計2026年下半年陸續運送抵台，進行靜態及動態測試，在確認列車性能、通過驗收作業後，2027下半年正式投入營運。

台灣高鐵通車營運至今已超過18年，累計旅運達9.1億人次，已是台灣民眾南來北往的重要交通工具。新世代列車不僅外觀較台灣高鐵現有之700T列車更流線，並具有輕量化、高性能、節能、舒適等優點。將來新車車廂內配置有全彩LCD車內資訊顯示、到站燈光提示、雙層行李架等設備。

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