網家執行長張瑜珊、財務長周磊辭任董事 待統一提名替補

網家重訊公告，執行長張瑜珊、財務長周磊辭任董事。（資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕電商平台PChome網家（8044）今日重訊公告，執行長張瑜珊、財務長周磊辭任董事，主因為董事會成員調整與公司治理需求。網家說明，日前法人董事賽特資訊改派統一超商2名高階主管林振德、胡長熹為代表人，不過為讓統一後續能直接提名董事並補選，因此張瑜珊、周磊先行辭任，2人在集團內職務不變，未來在股東補選後，2人位置會由統一代表替補，屆時賽特資訊代表人也會再重新派任。

網家引入統一為私募案應募人，統一取得30%股權，成為最大法人董事，並取得2席董事。網家2月中公告，統一改派統一超商（2912）數位發展中心主管林振德、物流長胡長熹出任法人董事代表，業界預期，未來網家可望借助統一力量，強化物流佈局。

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網家說明，張瑜珊、周磊辭任，並等待統一直接派任2席董事為上市櫃公司普遍作法，統一派任的董事將在股東會後上任，屆時賽特資訊代表人會再改由他人出任，雙方任期不會重疊；張瑜珊、周磊在網家集團的職務也沒有異動。

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