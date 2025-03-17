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韓企價值低於印尼、南非 央行警示要檢討了

2025/03/17 17:15

根據韓國銀行發布的分析報告，南韓企業價值與其他主要國家相比處於最低水準。（法新社）根據韓國銀行發布的分析報告，南韓企業價值與其他主要國家相比處於最低水準。（法新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕根據韓國銀行（BOK，央行）發布的分析報告，南韓企業價值與其他主要國家相比處於最低水準，研究數據顯示這一數字甚至低於經濟規模小於韓國的印尼和南非。韓國銀行建議，應透過增加股東回報來提高企業價值。

17日，韓國銀行發布了一份題為《股東回報政策對企業價值的影響》（The Impact of Shareholder Return Policy on Corporate Value）的報告，其中包含相同內容。此項研究由國民所得管理小組副組長金善任（音譯，Kim Sun-im）和大邱慶北總部規劃財務組長孫達浩（音譯，Son Dal-ho）共同撰寫。

研究團隊表示，2019年至2023年韓國企業銷售額年均成長率為2.5%，高於日本（-0.1%）、英國（0.0%）等部分已開發國家。債務率為2.4%，低於主要國家平均（2.9%）。此調查排除國有企業較多的中國、數據不足的澳洲和沙烏地阿拉伯、以及並非單一國家的歐盟（EU）。

但是，以市淨率（PBR）和托賓Q值（ Tobin's Q，資產市值除以帳面價值）來評估的韓國企業價值卻處於最低水準。韓國企業的市淨率為1.4，低於高成長國家（印度5.5）和已開發國家（美國4.2、英國3.3）；托賓Q值為2.1，也低於主要國家（印度6.2、美國4.8、英國3.9）。這兩個數字都落後於經濟規模比韓國小的印尼和南非，在16個國家中排名第14。

研究小組認為，造成這現象的原因是韓國企業的股東保護程度和股東報酬率較低。股東保護是指公司治理結構和政府監管對股東利益的保護程度，股東回報是指透過股利、股票回購等方式與股東分享公司利潤。

韓國企業的股東保護平均得分（6.8）在所分析的16個國家中排名第12位，而反映股東回報水準的股利支付率（27.2）也是16個國家中最低。

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