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美富豪賴斯瑞：川普政策不確定性高 美經濟難逃衰退

2025/03/17 17:01

Avenue Capital Group共同創辦人賴斯瑞（Marc Lasry）表示，美國總統川普政策的不確定性，尤其是關稅政策，可能令經濟陷入衰退。（法新社資料照）Avenue Capital Group共同創辦人賴斯瑞（Marc Lasry）表示，美國總統川普政策的不確定性，尤其是關稅政策，可能令經濟陷入衰退。（法新社資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕《彭博》報導，前NBA密爾瓦基公鹿隊共同老闆、曾與美國總統川普合作過的跨國投資公司Avenue Capital Group共同創辦人賴斯瑞（Marc Lasry）表示，美國總統川普政策的不確定性，尤其是關稅政策，阻礙了想利用市場機會的投資人。

賴斯瑞14日在紐約大學舉辦的「信貸機會研討會」上表示：「當市場不知道該做什麼的時候，那就是個問題了，在這樣的情況下，經濟體難以生存，這樣只會導致一切都放緩，可能令經濟陷入衰退。」

賴斯瑞的公司專注於不良債權和信貸投資，他表示，目前尚不清楚美國是否正在走向衰退，經濟很強勁，但鑑於股票回報變得非常不明朗，經濟方向的不確定性最終將推動更多投資者進入信用市場。

賴斯瑞指出，他正在利用這種錯位（dislocation），買入那些因不確定性而遭到拋售，但其實可能維持強勢的一些產業公司的債券。他說：「對我們而言，我仍然寧願購買福特汽車的債券，因為我不擔心這家公司會破產。」

賴斯瑞之前曾與川普合作，並在「川普娛樂休閒公司」（Trump Entertainment Resorts）因負債逾17億美元而於2009年聲請破產後，投資了這家公司，並說在那段時間，他每個月都會與川普會面共進午餐。

賴斯瑞說，他（川普）喜歡混亂，越混亂越好。

當被問及川普吸引了民粹主義選民，他是否不關心資產價格時，賴斯瑞指出：「歸根究柢，我認為人們投票支持川普，是因為他們想要改變。我們對於改變是喜歡還是不喜歡，2年後就會知道。」

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