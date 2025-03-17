王道銀2024年獲利創新高 加速海外布局

王道銀2024年獲利創新高，今年將加速海外布局。（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕王道銀（2897）今日舉行法人說明會，2024年合併稅後淨利38.93億元、年增14%．EPS首度站上1元，雙創歷史新高，其中銀行本業及轉投資華票（2820）稅後淨利均有6%以上的成長。王道銀表示，今年的股利配發預期將優於以往，但仍將以現金股利為主，業務版圖則將積極發展澳洲及東南亞據點，加速海外資產的成長。

王道銀指出，銀行本業2024年稅前淨利22.72億元、年增18%，創歷史新高；持股28.37%子公司華票稅後淨利13.74億元、年增7%，美國華信銀行則因有呆帳回收，稅後淨利6.35億美元、年增389%。

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王道銀分析，銀行獲利創新高的主因，在於提升零售及小企存款，以改善資金流動性及降低資金成本，放款方面除了原有的強項企金放款外，個金信貸、個金房貸也都明顯成長，使利息淨收益、手續費淨收益、透過損益按公允價值衡量及兌換損益，均有逾10%的增幅。

截至2024年12月底，王道銀行資本適足率13.69%、第一類資本比率為12.19%、普通股權益比率為12.11%，逾放比0.12%、備抵呆帳覆蓋率1087%，資產品質穩健。

展望2025年的業務發展，王道銀行將積極發展澳洲及東南亞據點，包括澳洲辦事處已於3月成立，目前正積極招聘人力，希望盡快升格為分行，同時OBU也大量承作澳洲相關業務，希望在開行後移轉至分行，有助其盡早獲利；新加坡則是規畫設立創投，預計第2季正式運作。

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