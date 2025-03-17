永豐餘2024年EPS 0.98元 每股擬配息0.8元

永豐餘今日舉辦法說會。圖右為總經理駱秉正。（記者歐宇祥攝）

〔記者歐宇祥／台北報導〕永豐餘投控（1907）今日公告，受惠越南紙器、消費品、特殊應材及RFID電子標籤需求增加，去（2024）營收增長，稅後淨利為16.31億元、年減11%，每股稅後盈餘（EPS）0.98元，每股擬配發現金股利0.8元，配發率達81.6%。

永豐餘表示，持續轉型氣候科技產業新商模，旗下永豐餘工紙新屋廠近期完成結合汽電共生、儲能系統、再生能源的智慧微電網示範場域，整合儲能系統應用服務，可依場域用電行為等資訊分析，預估每年約可減省5至10%的用電支出，對於與台電契約容量超過5000KW以上的產業用戶將有一定助益。

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永餘智能總經理陳貽評表示，今年聚焦虛擬電廠與綠電交易兩大領域商機，虛擬電廠已經有客戶、目標在年中上線，也以有企業希望將綠電資源轉供應至民間市場、今年會積極推進，雖然短期內營收貢獻不顯著、不過可細水長流，靜待2027年至2030年市場需求爆發，迎接大成長。

永豐餘進一步說明，永豐餘工紙新屋廠共有5大特點，包含

１、多元電力調度：整合汽電、沼氣、太陽能、儲能等分散式能源，降低廠內能源運作成本。

２、儲能用電優化，用電尖離峰負載轉移，並作為再生能源義務量建置。

３、優化能源應用：即時蒐集用電資訊進行分析預測，達成節能效益，減少電費漲價衝擊。

４、參與電力交易在不影響工廠運作情況下，透過微電網系統管理調度，加入電力交易服務增加額外收益。

５、碳排追蹤監控：透過發電來源的偵測，分析灰電與綠電使用量，有效掌控廠區碳排量及支出成本。

永豐餘旗下各事業群也多路並進，推進永續轉型，林漿紙事業群將提升木質素提煉濃度，倍增綠能發電效益，是明顯紙業技術的突破，並持續擴展紙纖維抽絲代替棉花及Polyester（聚酯）代塑應用，研發全循環產品。

至於永豐餘的工紙紙器事業群則將提高生質能代煤量，實踐減碳，同時提升產品附加價值，垂直整合研發、生產到市場合作；消費品事業群投入能源設備轉型更新實現減碳，並持續創新優化產品組合，提升策略夥伴合作競爭力。

其他事業群則朝兼顧環境與能源挑戰促成智慧能源解決方案、綠色趨勢帶動特殊材料利基型產品開發、電子標籤普及創造新營運模式方向發展；而在權益法&FVOCI方面，電子紙科技轉換將帶動需求增加、股利挹注受惠轉投資營運表現暢旺。

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