和碩集團進軍外泌體保養市場 童子賢看好龐大商機

和碩董事長童子賢（右起）今天出席旗下晶碩新品發表會，攜手代言人郭靜共同宣布集團切入外泌體保養品市場。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕和碩（4938）擴大集團自有品牌產品能量，董事長童子賢今天宣布，轉投資事業、隱形眼鏡廠晶碩（6491）正式透過全資子公司美彤生醫進軍外泌體保養品市場，未來深耕的方向將包括生活中的美容、美妝、保養與小家電市場。

童子賢表示，過去台灣在隱形眼鏡、化妝品等美容保養品方面的外匯支出高達數百億元，而根據Euromonitor的報告顯示，2025年全球美妝保養市場在2026年的產值可高達7297億美元（約新台幣24.1兆元），以2023年產值5358億美元（約新台幣17.6兆元）計算，年均複合成長率8%，但台灣品牌在其中的比重微乎其微。

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童子賢認為，從數據中透露出來的訊息可知，台灣在全球美妝市場有極大的發揮空間，無論是原料、供應鏈或商業行銷等能力，都不會輸給目前的國際大廠，從過去和碩與華碩分家以來，集團除了資通訊產品的代工業務，也積極挖掘新的利基型市場，自從成立晶碩從事隱形眼鏡的代工業務，以及設置晶澈作為對外銷售品牌，助力台灣隱形眼鏡已經成為最大的外銷醫材，取代從前的藥用貼布。

以此次晶碩推出的外泌體保養品來看，童子賢認為，保養品市場的終端消費者每年皆有極大的鎖齡、緩齡、逆齡的需求，而集團目前以經達到99.9%原料自主能力，透過高純度的專利植萃乳液、精華液，進而輔助滿足客戶對於抗氧化、減少發炎、促進膠原蛋白增生的期望。

童子賢認為，台灣已經累積了一定程度的科技實力，在這樣的基礎上，能夠分散半導體、資通訊產品的集中程度，讓其他領域的發展也都能在國際上追求名列前茅的地位，畢竟擁有「護國群山」更勝於單一的「護國神山」，而群山的種類也可以更加走向多元化，也許生物、醫療科、醫藥科技會是台灣很好的下一步，相關領域的產值都不下於半導體產值，市場也比半導體更大。

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