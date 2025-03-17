晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

2024年全球前十大IC設計業者營收年增49％ 輝達成長達125％

2025/03/17 16:25

輝達2024年營收成長幅度高達125%，與其他廠商拉開明顯差距，成為半導體IC產業霸主。（歐新社）輝達2024年營收成長幅度高達125%，與其他廠商拉開明顯差距，成為半導體IC產業霸主。（歐新社）

〔記者卓怡君／台北報導〕根據TrendForce最新研究，2024年全球前十大IC設計業者營收合計約2498億美元，年增49%。AI熱潮帶動整體半導體產業向上，特別是NVIDIA（輝達）2024年營收成長幅度高達125%，與其他廠商拉開明顯差距，成為半導體IC產業霸主。

展望2025年，由於先進半導體製程有助於AI算力增長，各種大型語言模型（LLM）持續問世，加上DeepSeek等新型開源模型有機會降低AI成本門檻，助益AI相關應用從伺服器滲透至個人裝置，邊緣AI裝置將成為下一波半導體的成長動能。

TrendForce表示，AI倚賴的高階晶片需要龐大資本和先進技術投入，廠商進入市場的門檻高，造成明顯的領先者寡占情況。在2024年全球前十大IC設計業者合計營收中，前五名總計貢獻逾90%。隨著各大雲端服務業者（CSP）持續擴大AI伺服器布建規模，NVIDIA H100/H200產品需求旺盛，推升其2024年IC設計相關營收逾1243億美元，蟬聯第一名，於前十名中占比高達50%，預計後續GB200/GB300等產品將進一步帶動NVIDIA 2025年AI相關營收。

Broadcom（博通）同樣受惠於AI，其2024年半導體部門營收達306.44億美元，年增8%，排名第三，AI晶片收入占其半導體解決方案超過30%。歷經2024年中的低潮，預期2025年Broadcom的無線通訊、寬頻及伺服器儲存業務反彈力道將更強勁。

AMD的2024年營收年增14%，達257.85億美元，排第四名。AMD伺服器CPU與Client CPU兩大業務均顯著成長，特別是伺服器業務成長94%。該公司2025年將繼續聚焦AI PC、server和HPC/AI加速器市場，並與Dell、Microsoft、 Google等品牌合作，維持高成長動能。

與此同時， Qualcomm（高通）、聯發科也從智慧型手機市況低谷反彈。由於手持裝置以及車用業務成長，Qualcomm 2024年營收達348.57億美元（僅計算QCT業務），年增13%，位居第二名。隨著與ARM的專利授權官司暫告一段落，預期Qualcomm 2025年將更聚焦於AI PC等邊緣運算裝置，拓展高階消費市場市占。

第五名為聯發科，2024年營收達165.19億美元，年增19%，其智慧型手機、電源管理IC、Smart Edge（智慧終端平台）業務均有斬獲。預估2025年聯發科在 5G手機市場的滲透率將提升至65%以上，於高階機種占比的成長也將逐步拉抬營收，加上與NVIDIA合作的Project DIGITS 即將上市，將延續全年成長動能。

分析營收排名第六至第十名，瑞昱與聯詠的名次出現變化。瑞昱2024年營收約35.3億美元，年增16%，回升至第七名。經過2023年的庫存去化，其2024年PC及車用相關出貨成長符合期待，預期2025年包括網通、車用業務將會是瑞昱主要成長動力，特別是其在Wi-Fi 7市場滲透率將提升至雙位數。

第九名的Will Semiconductor（上海韋爾半導體）2024年營收達30.48億美元，年增21%。近年該公司受惠於高階CIS於Android手機出貨占比提高，以及全球、尤其是中國地區的電動車自動駕駛應用的持續滲透，其CIS光學感測元件市占率持續增加，帶動營收攀高。

第十名MPS（芯源系統）2024年營收達22.07億美元，年增21%。因為該公司的PMIC打入AI server供應鏈，其企業資料中心（Enterprise Data）部門營收呈現翻倍增長。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財