美國升高管制 韓2月出口中國半導體銳減32％

在美國管制下，韓國出口中國的半導體銳減。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕彭博17日報導，南韓上月對中國的半導體出口暴跌，加劇全球半導體需求降溫的疑慮；隨著華府加大對北京技術供應的限制，該需求已受美國關稅的威脅。

韓國產業通商資源部數據顯示，包含香港在內，韓國2月對中國晶片銷售年減31.8%，較1月的年減22.5%，縮減幅度進一步擴大。2024韓國對中國晶片銷售增加，推升南韓經濟成長。

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今年初的下滑正值美國對輸往中國的尖端半導體實施出口管制之際。美國商務部去年12月對出口至中國的高頻寬記憶體晶片（HBM）推出新管制，以遏止北京在人工智慧（AI）與其他科技領域取得進展。

SK海力士與三星電子是全球最大的兩家記憶體生產商，在中國也設有半導體廠。截至2024，中國取得南韓約5分之2的科技出口，但由於許多因素拖累南韓該關鍵貿易領域，晶片的流動正逐漸放緩。

根據南韓官方數據，今年2月南韓半導體出口年減3%。傳統記憶體價格下滑以及半導體生產的技術轉型是出口成長放緩的因素之一。

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