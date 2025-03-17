廢除娛樂稅及印花稅？財部：絕大多數地方政府認為不宜

財政部書面報告指出，絕大多數地方政府認為不宜廢除娛樂稅及印花稅。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕立法院三讀通過修正財劃法，中央須多釋出3753億元給地方，民進黨立委郭國文提案要求重新研議廢除印花稅與娛樂稅。對此，財政部書面報指出，絕大多數地方政府認為不宜廢除娛樂稅，同時希望印花稅維持現制；因此，娛樂稅建議維持行政院版修正內容，印花稅則建議維持現制。

報告指出，財政部於今年1月再次徵詢地方政府意見，娛樂稅部分，為保留地方自有財源與財政自主空間，絕大多數地方政府認為不宜廢除娛樂稅；但藝文活動及競技比賽的娛樂稅課稅項目，大多數地方政府考量稅收影響（2024年稅收為3.76億元，占全國娛樂稅稅收20.86億元僅18%）、民眾參與程度高，應鼓勵推廣等因素，認為可配合檢討修正，即廢除或授權停徵。

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至於印花稅部分，報告表示，絕大多數地方政府鑑於印花稅為地方穩定重要財源，稽徵成本較其他稅目低，且稅收有逐年成長趨勢，皆希望維持現行稅制。根據統計，2024年印花稅稅收來源，保險金融業憑證及承攬契據稅額為115.72億元，占全國印花稅稅收188.24億元達61%；地方政府認為印花稅是對「憑證」課稅，營業稅則是對「銷售貨物或勞務行為」課稅，兩者課稅性質不同，無重複課徵問題。

報告指出，娛樂稅及印花稅為地方自治重要財源，為保留地方自有財源與財政自主空間，尚不宜廢止；娛樂稅建議維持行政院版修正內容，印花稅建議維持現制。根據財政部所提「娛樂稅法」修正草案，除高爾夫球場上限稅率維持20%外，其餘上限稅率至少折半，且授權地方政府得停徵藝文活動及競技比賽娛樂稅。

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