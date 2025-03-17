預算遭凍5成 工程會主委：金質獎恐面臨停辦

行政院工程會主委陳金德指出，倘若4月底被凍結的預算無法解凍，第25屆金質獎恐面臨停辦。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕因預算遭凍結，連續舉辦24年金質獎恐面臨停辦。工程會今在立院業務報告指出，因金質獎相關業務費用半數遭到凍結，甚至有部分遭到刪除，未來解凍部分，需符合預算執行達30%，且由立法院院會同意等兩項條件，主委陳金德指出，該解凍程序史無前例，倘若4月底被凍結的預算無法解凍，第25屆金質獎恐面臨停辦。

工程會指出，今年工程管理處業務費編列1774.7萬元，其中用於紀錄金質獎獲獎團隊影像宣導費用的220萬元預算遭到刪除，另外，還刪除國內旅費37萬餘元，整體預算僅剩1517.5萬元。不過，又凍結50%的業務費，目前可支用金額僅剩758.75萬元，另一半則須經立法院院會同意後，始得動支。

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而工管處業務費中，屬於辦理金質獎預算的金額為1060萬元，遠超過目前可支配的預算。陳金德進一步解釋，今年辦理金質獎費用共分三筆，包括530萬元的活動專業服務費、530萬元的評審審查及交通費，另外，第三個部分則是獲獎團隊影像紀錄及宣導費用，而此費用已遭到刪除，因此預算為0元。

光是金質獎預算金額便占工管處年度業務費近七成，且整體執行時間超過半年，現因立法院決議刪除及凍結業務費，解凍條件也史無前例地交由院會而非委員會決定，經工程會研析後發現，後續在招標、履約及辦理評審作業等各個階段，均充滿高度不確定。

金質獎預算占工館處業務費近7成

陳金德說明，金質獎有工程界奧斯卡獎的稱號，按照慣例金質獎應自3月便啟動作業，但目前可支配業務費僅有5成、且遠低於金質獎辦理預算，倘若後續評審及活動費用一旦用罄，就只能暫停並等候預算解凍。就算要挪用工程會其他業務單位預算支應，也會造成採購法業務、申訴調解、技師管理、基本設計審議、公建查核、災後復建審議等各項工作無法正常運作，因此，挪用其他預算支應並不可行。若預算未在四月底前無法解凍，今年金質獎極可能變成一個起了頭但無法收尾的爛尾活動。

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