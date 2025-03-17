曾主導日本半導體政策 甘利明：半導體供應鏈不可能從頭到尾都在美國

日本前眾議員暨自民黨前幹事長甘利明今（17）日表示，半導體供應鏈不可能從頭到尾都在美國，應該集結理念相近同盟國家的各自強項，完成整個半導體供應鏈。（路透）

〔記者黃靖媗／台北報導〕台積電日前宣布將對美國再投資至少1000億美元（約新台幣3.29兆元），引起各界熱烈討論。過去曾主導日本主導半導體政策的日本前眾議員暨自民黨前幹事長甘利明今（17）日表示，半導體供應鏈不可能從頭到尾都在美國，應該集結理念相近同盟國家的各自強項，完成整個半導體供應鏈。

總統賴清德總出席「玉山論壇」開幕式並致詞，會後所有來賓在台上一同合影。（記者田裕華攝）

第8屆玉山論壇今日開幕，下午舉行「晶片供應鏈韌性—共創全球永續半導體產業」場次。邀請甘利明、菲律賓貿易暨工業部前部長巴斯夸（Alfredo Pascual）、波蘭投資貿易局局長迪加（Andrzej Dycha）、捷克參議院外委會主席費雪（Pavel Fischer）與談。

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甘利明指出，台積電亞利桑那州廠的良率目前比台灣更高，主因是因為亞利桑那州廠的職員皆來自台灣，亞利桑那州廠不可能完全不雇用美國人，美國人也不可能完全替代台灣人的工作，他指出，高階半導體生產需要高、中、低階的技術人員，而美國缺乏基層作業人員。

甘利明認為，半導體產業近年來有很大的變化，過去是上游的開發設計掌握半導體命脈，「上游控制下游」，如今下游製造佔據更重要的角色。

甘利明也認為，美國希望半導體工業鏈從頭到尾都在美國，是不可能的，應該要由理念相近的同盟國家各自發展強項，集結力量完成整個供應鏈；為了防止資料外洩問題，供應鏈一定要由同盟國家組成。

巴斯夸則說，菲律賓也希望能拓展自身在半導體產業中的重要性，菲律賓不僅能夠提供充足的人力資源，可以在工業端降低能源成本，在地理位置上也佔據獨特位置，並且有呂宋經濟走廊，串連工業園區、機場、鐵路系統，進一步降低成本，政府也提供獎勵鼓勵人才從事IC設計、開發半導體解決方案，以及進行產官學合作。

迪加指出，隨著新的地緣政治秩序誕生，應重視半導體供應鏈的韌性，在台積電赴德國德勒斯登設廠後，由於德勒斯登位處德國、波蘭、捷克三國交界，形同在三國交界處打造了一座半導體之谷；波蘭已經準備好迎接更多投資，上週也在波蘭北部舉辦半導體產業聚會，支持歐洲的半導體對口單位。

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