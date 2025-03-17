「股神」巴菲特出手了！加碼買進日本5大商社股票

巴菲特旗下投資公司波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）加碼買進日本5大商社股票。（美聯社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕外媒報導，「股神」巴菲特（Warren Buffett）旗下投資公司波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway），近日加碼買進日本5大商社的股票。

報導指出，巴菲特上月才在公司年度致股東信中表示，將加碼日本5大商社持股。巴菲特說到做到，根據波克夏海瑟威週一（17日）提交給監管機構的文件顯示，近日加碼買進日本伊藤忠商事（Itochu）、丸紅（Marubeni）、三菱商事（Mitsubishi ）、三井物產（Mitsui）、住友商事（Sumitomo）等5大商社股票，增幅在1%至1.7%之間。

請繼續往下閱讀...

透過上述收購，目前波克夏海瑟威持有上述5大商社公司8.5%至9.8%的股權。

受上述消息激勵，伊藤忠商事17日股價上漲1.62%，收在6945日圓；丸紅股價上漲1.63%，收在2439日圓；三菱商事股價上漲2.54%，收在2646日圓；三井物產漲1.47%，收在1.47%；住友商事股價漲2.31%，收在3505日圓。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法