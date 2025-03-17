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季辛格曾誇有望接英特爾CEO！「她」被黃仁勳挖走了

2025/03/17 18:04

2022年時任英特爾執行長季辛格（Pat Geisger，左）相當讚賞切魯武（Ria Cheruvu，右）。（圖取自Intel Innovation 2022 Keynote影片）2022年時任英特爾執行長季辛格（Pat Geisger，左）相當讚賞切魯武（Ria Cheruvu，右）。（圖取自Intel Innovation 2022 Keynote影片）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕被譽為奇才的切魯武（Ria Cheruvu）在14 歲時被英特爾延攬，成為當時最年輕的員工之一，後來擔任英特爾AI倫理學家，引領該公司的倫理AI開發和教育。2022年時任執行長季辛格（Pat Geisger）還誇讚她有朝一日將成為英特爾CEO，如今這位 20 歲的奇才在領英宣布，加入輝達，擔任AI架構師，引發極大關注。

切魯武16日在個人領英（LinkedIn）帳號PO文稱，在英特爾度過美好的6年多後，決定踏上新的旅程。她感謝英特爾賦予其作為技術專家的能力，發揮至關重要的作用，開啟與聰慧的同僚一起研究深度學習、AI 透明度、生成式 AI 等。

她說，現在是時候迎接新的挑戰了，「我將加入輝達，成為一名AI 架構師，很高興能夠幫助塑造人工智慧的未來，並透過負責任的人工智慧實現快速、無縫的人工智慧創新」。

根據公開資料，切魯武11歲從高中畢業，隨後進入哈佛大學就讀，成為哈佛最年輕的畢業生之一，專攻神經生物學和電腦科學領域，為她在14歲時加入英特爾倫理團隊的角色鋪平道路，參與人工智慧早期發展的工作，是負責任AI發展的領導人物。如今，這位芳齡年僅20歲的她跳槽輝達，許多人都給予祝福。

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