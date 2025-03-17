台積電出手拯救英特爾？童子賢示警：最好不要發生

傳聞台積電與輝達可能合資經營英特爾，和碩董事長童子賢說，最好還是停留在傳聞，不要發生。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕和碩（4938）董事長童子賢今天出席自家集團轉投資事業的新品發表會活動，會後接受媒體聯訪時被詢及外傳英特爾（Intel）營運欠佳，台積電（2330）與輝達（NVIDIA）可能在特定條件下，斥重金出手相救，對此，童子賢認為，「這樣會比較辛苦，最好還是停留在傳聞，不要發生」。

童子賢認為，雖然台積電、英特爾專攻的領域都是半導體產業，文化性質存在相當的差異，因此不見得有利於後續營運，此外，雙方在生產線的排程方面也有很大程度的不同，台積電十幾年來同時生產10種以上的晶圓產品，可以熟練調整產線，但對於英特爾這類整合式元件廠，狀況截然不同。

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童子賢解釋，美系整合式元件供應商在各自的工廠都會針對相應的核心產品安排產線，當廠商的廠房中一旦出現原先沒有的外來產品，例如承接晶圓代工業務，就要同時生產5種到10種以上相異的產品，需要把生產線調整得非常有彈性，過程中會遭遇困難，「我有問過從事這個產業的當事人，他們就會面露難色說其實是蠻辛苦的。」

童子賢提到，台積電目前在日本、德國、美國都有擴廠工作持續進行當中，「他們其實已經忙不完，恐怕分不出那個心去做其他的調整，所以我那一天有遇到有產業界的人在討論這個問題的時候，我有曾經表達過，這樣會比較辛苦啦，最好還是停留在傳聞，不要發生。」

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