獎金遭大砍 財部：1-4月雲端發票500元獎 維持245萬組

財政部今公告，1-4月雲端發票專屬500元獎，維持每期245萬組。（資料照）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕由於今年統一發票經費遭刪減18.5億元，1-4月統一發票加碼無望！財政部賦稅署今公告，今年1-4月期統一發票，每期開出統一發票特別獎1組、特獎1組，頭獎至六獎各3組；雲端發票專屬獎100萬元獎30組、2000元獎1萬6000組、800元獎10萬組、500元獎維持245萬組，預計今年1-4月期每期雲端發票專屬獎合計可開出256萬6030組。

賦稅署表示，為妥善運用統一發票給獎經費，依當年度預算及審酌前一年度中獎統一發票兌領情形，於每年初規劃統一發票開獎獎別及組數。考量自2024年3-8月期起雲端發票專屬獎500元獎每期開獎組數，由165萬組增加為195萬組，嗣自同年9-10月期起再增開50萬組至現行245萬組，經依2025年度給獎經費預算額度，審慎估算應支付中獎獎金及手續費後，今年1-4月期將維持現行開獎獎別及組數，後續將視統一發票給獎經費執行及餘裕情形適時滾動檢討。

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為了不讓獎金擦身而過，賦稅署呼籲，民眾可多利用財政部電子發票整合服務平台提供民眾設定領獎帳戶，中獎雲端發票獎金將自動匯入指定帳戶；又為便利民眾領獎，財政部統一發票兌獎APP提供24小時線上即時領獎服務，民眾可利用兌獎APP即時領獎。請民眾多索取雲端發票，並透過財政部電子發票整合服務平台或兌獎APP進行各式載具歸戶至手機條碼，從消費索取發票到中獎發票兌領獎全程無紙化，為環保盡一份心力。

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