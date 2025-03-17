法拉利買家年輕化！執行長曝4成新客戶不到40歲

：法拉利購買者年輕化！執行長曝4成新客戶不到40歲（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕法拉利在年輕買家中越來越受歡迎，執行長維尼亞（Benedetto Vigna）透露，目前40%的新買家年齡在40歲以下。

CNBC報導，與18個月前相比，這一數字出現了大幅上漲，當時維尼亞表示這一數字為30%。

請繼續往下閱讀...

維尼亞在新加坡 CONVERGE LIVE活動期間指出，我不知道其他品牌的情況如何，但對我們來說，這是1項歸功於我們團隊的成就。

事實上，截至去年，近4分之3的法拉利汽車都售給了現有客戶。

維尼亞在談話中分享了幾個潛在買家敦促公司加快生產的例子。1位78歲的客戶想要買1輛法拉利，他說：’聽著，我等不了兩年。

還有1個37歲的年輕男人，他說：我想在40歲之前買車。我說：「別擔心，當你39歲時你就會得到它。

展望未來，維尼亞表示法拉利仍有望在10月9日推出首款全電動汽車。

即將推出的電動車車型將在義大利生產，是該公司今年計劃推出的6款新車型之一。

維尼亞補充道，雖然有些客戶確實永遠不會購買電動法拉利，但其他潛在買家表示他們只會購買電動車。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法