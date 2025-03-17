川普擬對43國列「赴美旅行禁令」 這11國公民恐不能入境美國

川普擬定新的赴美旅行禁令名單，主要針對 43個國家、將分成3組。（彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國川普總統重返白宮才即將剛滿2個月，即大動作宣示關稅政策，現在再傳出，考慮對數十個國家的公民實施「赴美旅行禁令」。根據《紐約時報》報導，知情官員透露，這份建議草案共計列出43個國家，將分為三組，當中在紅色名單內的11個國家公民，將被禁止進入美國。

據了解，世界上共有197個主權國家，白宮這份建議草案共列出43個國家，超過4分之1。《紐約時報》指出，此次的赴美旅行禁令，其適用範圍將比川普第一任期內實施的限制範圍更廣。

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據報導，這份建議草案分為3組，各為黃色、橘色和紅色。其中，黃色包括安哥拉、貝南、柬埔寨等22國。川普政府稱，如果其政府「不在60天內努力解決不足之處」，其國民簽證也會受到影響。

橘色包括白俄羅斯、海地、寮國、緬甸、巴基斯坦、俄羅斯、南蘇丹等10國。川普政府將部分限制這些國家的簽證發放，可能會影響其國民移民或旅遊。據報導，這份名單的國家，富裕的商務旅客可能會被允許入境，但須接受強制的面對面面試，才能獲得簽證，但持移民或旅遊簽證的旅客則不得入境。

紅色包括阿富汗、不丹、古巴、伊朗、利比亞、索馬利亞、蘇丹、敘利亞、委內瑞拉、葉門、北韓等11國，其國民全面禁止入境。

據報導，上敘的紅色和橙色名單草案中，部分國家是川普在第一任期旅行禁令中制裁的國家，但許多國家都是新制裁。這些國家與先前的名單有部分共同點，一般是以穆斯林為主或有其他非白人、貧窮或是該國政府被認為是軟弱或腐敗。

但其他幾項被列入的原因尚不清楚。例如不丹就被提議實施「絕對禁止入境」。不丹信奉佛教和印度教，地理位置位於中國和印度之間，但這2個國家都不在任何建議草案名單上。

據報導，由於這份建議名單是美國國務院在幾週前所制定，為內部討論且內容敏感，之後到達白宮時也可能會有所變化。

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