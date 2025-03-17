香港富豪急套現？不只李嘉誠甩賣資產 紀惠集團狂拋300億房產

香港富豪正在脫手資產。（美聯社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕香港房地產投資公司-紀惠集團（Gale Well Group）創辦人湯文亮（Jacinto Tong Man-Leung）表示，由於銀行對房地產市場持謹慎態度，該公司將出售價值約 30 億港元（約台幣128億）的房產。若加計之前掛牌出售的房地產，總計金額高達台幣319億。

香港首富李嘉誠旗下長和集團3月4日，突然公布出售巴拿馬運河等港口給美商貝萊德為首的財團，交易金額超過190億美元（約台幣6251億）。此交易重擊習近平所主導的一帶一路倡議，近日引發北京不滿，連續多日砲轟李嘉誠。

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然而，這似乎難以阻擋香港富豪套現潮。《南華早報》17日披露，香港房地產投資公司-紀惠集團（Gale Well Group）創辦人湯文亮稱，由於銀行對房地產市場持謹慎態度，該公司將出售價值約 30 億港元的資產。

湯文亮表示，許多銀行看淡房地產市場，不斷要求投資者償還貸款，造成許多投資人的財務狀況非常糟糕，被迫以低於市價出售部分房產。

湯文亮指出，紀惠集團正在出售其約 10% 的房地產投資組合，以確保其貸款比率更加安全，他強調，「儘管我們並不是非常積極的投資者，此舉讓銀行更放心」。

報導羅列紀惠集團近期出售房產的概況，紀惠上個月以 8000 萬港元（約台幣3.4億）的價格出售了其總部所在地灣仔新銀集團中心 26 樓商辦。同月，紀惠也出售位於金鐘甲級商廈遠東金融中心39樓全層，開價2.5億港元（約台幣10.6億），力寶中心二期39樓商辦則以2.77億港元（約台幣11.8億）掛牌出售。

不僅如此，上個月，紀惠還委由仲介出售兩塊豪華住宅用地。第一個地塊位於舂磡角道，開價3.8億港元（約台幣16億）。第一太平戴維斯表示，2021 年，相鄰類似規模的房產售價為 9 億港元（約台幣38億）。第二處地產位於舂磡角的翡翠灣別墅，據其獨家代理仲量聯行稱，要價為20億港元（約台幣85億）。

此外，紀惠集團自今年 1 月起也開始以 8.8 億港元（約台幣37.4億）的價格出售位於尖沙咀、樓高 21 層的柯士甸廣場，並自去年 11 月起以 6.3 億港元（約台幣26.8億）的價格尋找買家出售位於銅鑼灣、樓高 26 層的Butterfly on Morrison Boutique Hotel。

對於出售房產一事，湯文亮解釋，由於租金收入暴跌，不足以支付利息，出售房產是解決方案。

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