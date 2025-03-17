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廣華-KY去年每股虧損1.14元 大方配息0.75元

2025/03/17 14:41

汽車零組件廠廣華-KY配發現金股利0.75元。 （取自廣華官網）汽車零組件廠廣華-KY配發現金股利0.75元。 （取自廣華官網）

〔記者楊雅民／台北報導〕汽車飾件廠廣華-KY（1338）去年合併營收為50.88億元，稅後虧損0.95億元，每股虧損1.14元。

廣華-KY考量公司保留盈餘充沛且財務體質健全，經董事會通過，2024年全年即便營運虧損，仍採取現金配息政策，決議每股從保留盈餘配發現金股利0.75元，以今天收盤價30.4元計算，現金殖利率約2.47％。

廣華-KY表示，受惠於去年第4季在包括賽力斯、長城、比亞迪等自主品牌熱銷車款的出貨品項進一步增加，且整體拉貨力道也逐步加大，推升了廣華-KY第4季營收季增19.30％。

在營收規模逐步放大，產品組合與生產效率優化下，去年毛利率達22.23％，較2023年毛利率增加0.11個百分點，去年的虧損也較前年收斂改善。

廣華-KY表示，在手的中國自主品牌比亞迪、智己、長城等訂單今年將持續為營收注入成長動能；日系及歐美系車廠也拿下新車款的新產品訂單，對今年的整體營運持樂觀態度，並有信心將正向成長。

廣華-KY將積極推動更多海外業務發展，分散單一市場風險，並持續優化產能配置，增強供應鏈韌性，以應對市場變化和全球汽車產業的趨勢。

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