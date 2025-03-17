史上最貴貼文！馬斯克1則爭議推文 Space X痛失2310億大單

馬斯克1則爭議推文 Space X痛失2310億大單（擷取自網路）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕史上最貴貼文！墨西哥電信巨頭卡洛斯·斯利姆已正式與馬斯克的衛星互聯網公司Starlink正式斷絕合作關係，報導指出，導致Space X損失70億美元（約新台幣2310億）大單，傳導火線是馬斯克在社群平台上發佈1則暗示斯利姆與有組織犯罪有關聯。

外媒報導，馬斯克在X平台發文指出，卡洛斯·斯利姆是墨西哥億萬富翁，身價超過700億美元（約新台幣2.31兆），他是《紐約時報》公開交易股票的最大股東。據了解，他也與墨西哥販毒集團有密切聯繫。如果你不成為墨西哥的一員，你就不會成為億萬富翁…

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由於馬斯克推文暗示，斯利姆與有組織犯罪有關聯，據悉，在這則推文發佈不久後，斯利姆便迅速取消了與Starlink在拉丁美洲的所有合作項目，導致Space X損失70億美元大單。

馬斯克推文暗示，斯利姆與有組織犯罪有關聯（美聯社）

此前，Starlink曾寄望於在該地區與美洲電信建立深度合作，從而實現盈利，但上週馬斯克的推文無疑給其帶來了沉重的財務打擊。

在雙方合作破裂後，斯利姆旗下的美洲電信公司宣佈，將在未來3年內投入220億美元（約新台幣7260億），用於網路升級與拓展，這項舉措被視為拉丁美洲電信業的重大策略轉型。

此外，斯利姆表示，將原本計劃用於Starlink計畫的資金重新分配，轉而尋求與歐洲和中國的企業合作，這無疑進一步削弱了美國在該地區的商業影響力。

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