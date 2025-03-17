晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

史上最貴貼文！馬斯克1則爭議推文 Space X痛失2310億大單

2025/03/17 14:55

馬斯克1則爭議推文 Space X痛失2310億大單（擷取自網路）馬斯克1則爭議推文 Space X痛失2310億大單（擷取自網路）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕史上最貴貼文！墨西哥電信巨頭卡洛斯·斯利姆已正式與馬斯克的衛星互聯網公司Starlink正式斷絕合作關係，報導指出，導致Space X損失70億美元（約新台幣2310億）大單，傳導火線是馬斯克在社群平台上發佈1則暗示斯利姆與有組織犯罪有關聯。

外媒報導，馬斯克在X平台發文指出，卡洛斯·斯利姆是墨西哥億萬富翁，身價超過700億美元（約新台幣2.31兆），他是《紐約時報》公開交易股票的最大股東。據了解，他也與墨西哥販毒集團有密切聯繫。如果你不成為墨西哥的一員，你就不會成為億萬富翁…

由於馬斯克推文暗示，斯利姆與有組織犯罪有關聯，據悉，在這則推文發佈不久後，斯利姆便迅速取消了與Starlink在拉丁美洲的所有合作項目，導致Space X損失70億美元大單。

馬斯克推文暗示，斯利姆與有組織犯罪有關聯（美聯社）馬斯克推文暗示，斯利姆與有組織犯罪有關聯（美聯社）

此前，Starlink曾寄望於在該地區與美洲電信建立深度合作，從而實現盈利，但上週馬斯克的推文無疑給其帶來了沉重的財務打擊。

在雙方合作破裂後，斯利姆旗下的美洲電信公司宣佈，將在未來3年內投入220億美元（約新台幣7260億），用於網路升級與拓展，這項舉措被視為拉丁美洲電信業的重大策略轉型。

此外，斯利姆表示，將原本計劃用於Starlink計畫的資金重新分配，轉而尋求與歐洲和中國的企業合作，這無疑進一步削弱了美國在該地區的商業影響力。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財