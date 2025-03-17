川普點石成金術 CNN：橢圓形辦公室到處都是黃金

歷史悠久的橢圓形辦公室空間曾以簡約的美學風格為特色，現在則以奢華的金色裝飾、宏偉的肖像和精心挑選的紀念品為特色。（取自網路）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普自上任以來對白宮進行一系列改革，重塑政府重要象徵橢圓形辦公室。多家外媒報導指出，這個歷史悠久的空間曾經以簡約的美學風格為特色，現在則以奢華的金色裝飾、宏偉的肖像和精心挑選的紀念品為特色。美國有線電視新聞網 （CNN）更稱，橢圓形辦公室裡到處都是黃金。

川普重返辦公室近八週以來，橢圓形辦公室牆上懸掛的畫作數量增加兩倍。架子和表面上裝飾著旗幟、雕像和飾品。「為保持他幾十年來一直秉承的風格，家裡到處都是黃金：壁爐架上是新的鍍金小雕像，壁爐上有圓形浮雕，邊桌上有金鷹，門上有鍍金的洛可可鏡子，門口上方的山牆上則安放著從海湖莊園運來的小金天使。甚至連走廊盡頭的電視遙控器都鍍金了」。

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如今的橢圓形辦公室就像一個精緻的畫廊，裡面掛滿美國政治家的肖像。川普親自挑選了近20幅畫作，明顯多於拜登的6幅畫作、歐巴馬任內的2幅圖畫。

附近房間裡的電視遙控器也都鍍金。熟悉川普計畫的消息人士告訴CNN稱，川普甚至考慮在橢圓形辦公室安裝一盞枝形吊燈，儘管這個想法現在看來不太可能實現。

對川普來說，橢圓形辦公室從來不只是一個工作場所。他之前在川普大樓的辦公室也有類似的裝飾，裡面擺滿了收藏品、相框和雜誌封面。他的書桌精心佈置，上面擺放著照片，其中有一張是他母親的照片。

川普對辦公室的修改既贏得讚賞，也招來批評。一位曾在共和黨和民主黨政府任職的前白宮官員告訴CNN，每位總統都有權裝飾橢圓形辦公室，但他的辦公室裝飾風格非常不具總統風格，而更像「國王」的風格。

橢圓形辦公室就像一個精緻的畫廊，裡面掛滿美國政治家的肖像。川普親自挑選了近20幅畫作，這裡也是川普接待外賓和官員的地方。（歐新社）

川普一直將橢圓形辦公室作為其總統任期內重要時刻的舉辦場所。他曾在那裡舉行緊張的會議，包括與烏克蘭總統澤倫斯基的一次明顯敵對的會面，這裡也成為內閣部長宣誓就職的場所，也是他幾乎每天都與媒體互動的地方。

川普通常早上六點起床，打電話來開始新的一天。他打電話給助手和其他人討論當天的計劃，包括剛剛在電視上看到或在報紙上讀到的內容，並於上午10點或11點左右到達橢圓形辦公室。

白宮重新裝修工作不僅限於橢圓形辦公室。川普已經審查翻新玫瑰園的計劃，打算鋪設草坪並創建一個讓人聯想到他在南佛羅里達的莊園的露台式座位區。在南草坪，川普希望建造一個新的宴會廳用於舉辦國宴，其設計將仿照海湖莊園的宴會廳，而海湖莊園的宴會廳本身則是受到凡爾賽宮鏡廳的啟發。

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