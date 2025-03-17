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美國快時尚品牌Forever 21聲請破產

2025/03/17 14:37

美國快時尚品牌Forever 21週日（16日）在美國聲請破產保護。（彭博）美國快時尚品牌Forever 21週日（16日）在美國聲請破產保護。（彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕外媒報導，不堪傳統商場客流量減少和線上零售商競爭加劇壓力，美國快時尚品牌「Forever 21」於週日（16日）在美國聲請破產保護。

綜合媒體報導，Forever 21已在16日於美國德拉瓦州聲請第11章破產保護。根據法院文件顯示，Forever 21估計公司資產介於1億至5億美元（約新台幣33億元至165億元），而負債額則介於10億至100億美元（約新台幣330億元至3301億元）。

Forever 21表示，將對旗下門市進行清算拍賣，同時在法院監督下對部分或全部資產展開出售程序，並稱若資產出售成功，公司可能會避免全面清算，且能持續經營。

Forever 21也強調，美國的實體店面和網站將持續營運，為顧客提供服務，國際門市則不受影響。

報導指出，此為Forever 21近6年來第2次聲請破產。Forever 21第一次聲請破產是在2019年，最終由Authentic Brands Group等企業合資收購，讓Forever 21脫離破產命運，不料今年公司又陷入破產危機，令外界不勝唏噓。

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