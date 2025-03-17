LINE Pay攜手韓國現代卡 1200萬用戶來台可LINE Pay支付

LINE Pay宣布與韓國創新金融品牌「現代卡」合作，現代卡1200萬用戶在台灣可透過「現代卡app」中的LINE Pay支付。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕韓國旅客來台人數穩定成長，韓國旅客又是消費力最高的族群，LINE Pay（7722）與韓國創新金融領導品牌「現代卡」（Hyundai Card）合作，現代卡1200萬用戶即日起可使用既有的「現代卡app」（Hyundai Card app），以LINE Pay支付，積極為台灣店家拓展觀光商機。

LINE Pay目前在台灣已有超過1300萬用戶、60萬處支付據點，但仍持續拓展國內外用戶數。LINE Pay引用交通部觀光局統計指出，來台觀光客中．以韓國旅客消費力最高，因此鎖定在韓國擁有超過1200萬名用戶的金融新創業者「現代卡」合作，讓「現代卡」用戶在台旅遊時，不須額外下載app或進行任何設定，即可透過「現代卡app」中的 LINE Pay服務，於台灣LINE Pay實體商店，出示QRcode或支付條碼即可輕鬆完成交易，大幅提升旅客支付便利性與安全性。

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LINE Pay 董事長丁雄注表示，LINE Pay持續推動雙向跨境擴展全球支付版圖，觀光客向來最愛造訪在地特色商店，LINE Pay跨境支付也積極發展內容行銷，將獨家研發的「LINE Pay好康地圖」嵌入「現代卡app」中，用韓文就能直接在地圖上輕鬆找到熱門商店、餐廳，更為韓國遊客量身定制的「必買伴手禮」、「旅行疲勞恢復」等主題標籤與行程建議，讓遊客能更貼近台灣在地特色商店，也為台灣在地商店引流更多商機。

LINE Pay在台營收獲利續創歷史新高，2024年營收62.9億元、年增27.8%，全年稅後淨利6.47億元，年增34.2%，EPS10.67元。董事會已決議每股配發現金股利1.5元，預計於5月29日舉行股東常會。

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