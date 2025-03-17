晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

急了？李嘉誠剛賣港口經營權 中共代表團訪巴拿馬促合作

2025/03/17 14:36

美國貝萊德資產管理公司近期將收購和記港口集團80%股份。圖為巴爾博亞港。（路透資料照）美國貝萊德資產管理公司近期將收購和記港口集團80%股份。圖為巴爾博亞港。（路透資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕香港首富李嘉誠旗下「長江和記實業」擬將巴拿馬運河港口特許經營權，出售給美國財團的消息曝光後，遭北京重砲抨擊「助紂為虐」，中國代表團近日更急訪巴拿馬，表示願意加強交流，增進了解與信任，引發關注。

綜合媒體報導，美國「貝萊德」（BlackRock）資產管理公司擬收購「長江和記實業」旗下「和記港口集團」80%股份，交易金額達228億美元（約新台幣7500億元）。

待巴拿馬政府批准後，「貝萊德」將實際控制巴拿馬運河兩端的「巴爾博亞港」（Balboa）和「克里斯托巴港」（Cristobal）。

中國官媒《新華社》16日報導，中共中央對外聯絡部副部長馬輝本月14日至15日親率中共代表團訪問巴拿馬，會見巴國主要政黨領導人，並與智庫學者舉行座談。

馬輝在訪問期間表示，「中方願同巴（巴拿馬）政黨、智庫加強交流，增進相互了解與信任，鞏固中巴友好關係民意基礎」。中共新聞稿並稱，巴拿馬方面同意深化雙方友好交往，凝聚合作共識，推動友好事業持續發展。

今年2月，巴拿馬總統穆里諾（Jose Raul Mulino）宣布，巴拿馬正式退出中國「一帶一路」基礎建設計畫。美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）先前曾警告，如果巴國政府不立即遏止中國對巴拿馬運河的影響力，美國可能採取行動。

與此同時，「長江和記實業」不敵川普政府施壓，3月初宣布以228億美元代價，向「貝萊德」等美資財團悉數出售分散在23個國家、共43座港口的營運權益，包括巴拿馬2大關鍵港口90%權益。

儘管「長江和記實業」強調，該交易純屬商業性質，無關政治。但親中港媒《大公報》仍2度發文批評相關交易「並非普通商業行為」，砲轟李嘉誠選擇與美國政客共舞，「但最終是沒有前途，更會背上歷史罵名」；中國國務院港澳辦則進一步質疑，該交易是否「損國利器、助紂為虐」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財