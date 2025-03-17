急了？李嘉誠剛賣港口經營權 中共代表團訪巴拿馬促合作

美國貝萊德資產管理公司近期將收購和記港口集團80%股份。圖為巴爾博亞港。（路透資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕香港首富李嘉誠旗下「長江和記實業」擬將巴拿馬運河港口特許經營權，出售給美國財團的消息曝光後，遭北京重砲抨擊「助紂為虐」，中國代表團近日更急訪巴拿馬，表示願意加強交流，增進了解與信任，引發關注。

綜合媒體報導，美國「貝萊德」（BlackRock）資產管理公司擬收購「長江和記實業」旗下「和記港口集團」80%股份，交易金額達228億美元（約新台幣7500億元）。

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待巴拿馬政府批准後，「貝萊德」將實際控制巴拿馬運河兩端的「巴爾博亞港」（Balboa）和「克里斯托巴港」（Cristobal）。

中國官媒《新華社》16日報導，中共中央對外聯絡部副部長馬輝本月14日至15日親率中共代表團訪問巴拿馬，會見巴國主要政黨領導人，並與智庫學者舉行座談。

馬輝在訪問期間表示，「中方願同巴（巴拿馬）政黨、智庫加強交流，增進相互了解與信任，鞏固中巴友好關係民意基礎」。中共新聞稿並稱，巴拿馬方面同意深化雙方友好交往，凝聚合作共識，推動友好事業持續發展。

今年2月，巴拿馬總統穆里諾（Jose Raul Mulino）宣布，巴拿馬正式退出中國「一帶一路」基礎建設計畫。美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）先前曾警告，如果巴國政府不立即遏止中國對巴拿馬運河的影響力，美國可能採取行動。

與此同時，「長江和記實業」不敵川普政府施壓，3月初宣布以228億美元代價，向「貝萊德」等美資財團悉數出售分散在23個國家、共43座港口的營運權益，包括巴拿馬2大關鍵港口90%權益。

儘管「長江和記實業」強調，該交易純屬商業性質，無關政治。但親中港媒《大公報》仍2度發文批評相關交易「並非普通商業行為」，砲轟李嘉誠選擇與美國政客共舞，「但最終是沒有前途，更會背上歷史罵名」；中國國務院港澳辦則進一步質疑，該交易是否「損國利器、助紂為虐」。

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