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科技新貴撐不住房價 去年Q4三大園區周邊房價指數季跌3％起跳

2025/03/17 13:36

高雄科學園區周遭房市買氣急凍，去年Q4房價指數季跌4.7%。（永慶房產集團提供）高雄科學園區周遭房市買氣急凍，去年Q4房價指數季跌4.7%。（永慶房產集團提供）

〔記者徐義平／台北報導〕三大科學園區周邊房價進入盤整。根據房仲業者最新發布「科學園區中古屋房價指數」、去年第四季，僅南部科雄園區中的台南園區、季漲1%，其它包括竹科、中科以及南科高雄園區全數較上季出現跌勢。

根據最新發布的「政大永慶科學園區中古屋房價指數」，去年第四季南科高雄園區，相較上季、下跌4.7%，其次則是中科、季跌3.8%，再來才是竹科、季跌3%。永慶房產集團研展中心總監郭翰表示，去年下半年受到銀行房貸緊縮與第七波信用管制影響下，科學園區周邊房市買氣也遭到波及。

至於，季跌幅最大的高雄園區，郭翰認為，房市買氣降溫，也使得漲多的房價開始反轉。而竹科、中科周邊房市也出現房價修正情形，尤其房屋供給量大的區域，房價修正壓力也會較大，因此，南科高雄園區、中科修正幅度均大過中科。

郭翰補充，房市買氣關鍵密碼在房價修正，不過，目前買賣雙方對於房價認知仍處磨合階段，再加上現階段房市需求以自用當道，買氣趨緩，成交時間拉長都會變成常態，不過，剛性需求強勁的區域，房價仍相對有支撐，反觀供給過大、房價修正的空間也跟著變大。＃

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