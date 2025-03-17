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焦點股》樺漢：在手訂單挹注 股價大漲

2025/03/17 13:38

樺漢（6414）工控、品牌、系統整合三箭齊發，管理層看好2025全年營運表現優於去年。（樺漢提供）樺漢（6414）工控、品牌、系統整合三箭齊發，管理層看好2025全年營運表現優於去年。（樺漢提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕工業電腦廠樺漢（6414）受惠於持續深化智慧解決方案應用場景，推動旗下ESaaS鎖定智慧城市、節能減碳、智慧物聯網數位升級等商機，在手訂單穩定擴大挹注營收，帶動今日盤中股價一度大漲6.58%，截至中午12時52分暫報306元，漲幅6.07%，成交量1034張。

樺漢近年強化聚焦旗下新事業發展，範圍包括能源裝置、設備與建築智慧管理、節能減碳與AI技術應用，並透過戰略性併購策略，拓展智慧物聯網（AIoT）應用場景，同時結盟台灣餐飲品牌，投資國內知名餐飲數據科技公司，共同推動智慧餐飲數位轉型，打造AI智慧餐飲解決方案。

樺漢近日更受惠北美市場增加半導體投資額，在供應鏈雨露均霑之下，轉投資的系統整合事業體帆宣（6196）由於專精廠務工程，相關機電系統整合與工程服務的營收規模可望不斷擴大，助攻集團工控、品牌、系統整合三箭齊發，管理層看好2025全年營運表現優於去年。

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