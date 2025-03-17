晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

金價攀高峰！華爾街巨鱷：美股跌到「這數」黃金將漲至3800美元

2025/03/17 14:07

華爾街多頭SchiffGold董事長希夫表示，美股只要跌40%，黃金將漲至3800美元（彭博）華爾街多頭SchiffGold董事長希夫表示，美股只要跌40%，黃金將漲至3800美元（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕金價迎跳躍式飆升，華爾街巨鱷、知名黃金多頭SchiffGold董事長希夫（Peter Schiff）表示，黃金走勢與納斯達克指數相反，自2023年12月納斯達克指數達到高峰以來金價上漲了13%，希夫表示，如果這種趨勢持續下去，股市暴跌40%，黃金價格可能會超過每盎司3800美元，如果美元走弱，那麼將飆更高。

黃金價格上週五首次突破3000美元大關，原因在於投資者湧入此項避險資產，以規避美國總統川普的關稅戰引發之經濟不確定性，現貨黃金上週五盤中觸及3004.99美元歷史高點，上週，現貨黃金收盤暴漲74.78美元，漲幅達到2.57%。

週一（3月17日）亞市盤中，由於美國經濟增長擔憂引發避險需求，黃金價格徘徊2990美元附近，距離紀錄高位不遠。

外媒報導，希夫16日在社交媒體平臺X上的1篇貼文中強調，納斯達克指數和黃金之間的相關性是負的。自納斯達克指數在2023年12月16日見頂以來，金價上漲了13%，幾乎是完美的1比1相關性。因此，如果這種相關性也成立，納斯達克指數下跌40%，金價將超過3800美元。然而，我的猜測是，如果股市的熊市與外匯市場上美元的大幅下跌相吻合，黃金將上漲得更高。

希夫進一步指出，當納斯達克指數下跌12%（比特幣下跌24%）時，金價上漲13%，這並不意味著當納斯達克指數上漲時，金價就會下跌。事實上，如果納斯達克指數因聯準會降息或量化寬鬆而轉向，儘管通膨高於目標，黃金的漲幅可能會遠遠大於股市。

希夫長期以來一直將黃金定位為對沖經濟不確定性的上乘工具，他認為比特幣缺乏同樣的歷史韌性。他還預測，黃金和比特幣之間的這種分歧將進一步損害比特幣的可信度。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財