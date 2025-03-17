金價攀高峰！華爾街巨鱷：美股跌到「這數」黃金將漲至3800美元

華爾街多頭SchiffGold董事長希夫表示，美股只要跌40%，黃金將漲至3800美元（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕金價迎跳躍式飆升，華爾街巨鱷、知名黃金多頭SchiffGold董事長希夫（Peter Schiff）表示，黃金走勢與納斯達克指數相反，自2023年12月納斯達克指數達到高峰以來金價上漲了13%，希夫表示，如果這種趨勢持續下去，股市暴跌40%，黃金價格可能會超過每盎司3800美元，如果美元走弱，那麼將飆更高。

黃金價格上週五首次突破3000美元大關，原因在於投資者湧入此項避險資產，以規避美國總統川普的關稅戰引發之經濟不確定性，現貨黃金上週五盤中觸及3004.99美元歷史高點，上週，現貨黃金收盤暴漲74.78美元，漲幅達到2.57%。

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週一（3月17日）亞市盤中，由於美國經濟增長擔憂引發避險需求，黃金價格徘徊2990美元附近，距離紀錄高位不遠。

外媒報導，希夫16日在社交媒體平臺X上的1篇貼文中強調，納斯達克指數和黃金之間的相關性是負的。自納斯達克指數在2023年12月16日見頂以來，金價上漲了13%，幾乎是完美的1比1相關性。因此，如果這種相關性也成立，納斯達克指數下跌40%，金價將超過3800美元。然而，我的猜測是，如果股市的熊市與外匯市場上美元的大幅下跌相吻合，黃金將上漲得更高。

希夫進一步指出，當納斯達克指數下跌12%（比特幣下跌24%）時，金價上漲13%，這並不意味著當納斯達克指數上漲時，金價就會下跌。事實上，如果納斯達克指數因聯準會降息或量化寬鬆而轉向，儘管通膨高於目標，黃金的漲幅可能會遠遠大於股市。

希夫長期以來一直將黃金定位為對沖經濟不確定性的上乘工具，他認為比特幣缺乏同樣的歷史韌性。他還預測，黃金和比特幣之間的這種分歧將進一步損害比特幣的可信度。

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