數發部推半導體、國防供應鏈資安 力拚2026資安產業破千億產值

數發部計劃推動資安產業產值於2026年突破新台幣1000億元。（數發部提供）

〔記者徐子苓／台北報導〕數位發展部數位產業署今天舉行「台灣資安產業推動策略」記者會，署長林俊秀表示，將推動「半導體產業資安」、「國防供應鏈資安」、「後量子密碼技術應用」及「資安產業國際輸出」，建構台灣成為全球值得信賴的資安夥伴，力拚資安產業產值於2026年突破新台幣1000億元。

在「半導體產業資安」方面，隨著台灣半導體產業供應鏈布局全球，資安防護商機也拓展海外，數產署與台積電、國際半導體產業協會（SEMI）和工研院合作，推動半導體設備資安標準「SEMI E187」，輔導國內資安業者（如：竣盟科技、華電聯網等）建立標準合規能量，並協助設備商（如：均豪精密、東捷科技等）通過第三方合格性驗證。

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林俊秀指出，隨著產業供應鏈逐步進軍國際設廠，數產署未來將進一步率先建立SEMI E187認驗證制度，推動成立台灣自己的第三方驗證與輔導機構，鞏固台灣在全球半導體產業的關鍵地位。

在「國防供應鏈資安」方面，美國國防部為強化國防供應鏈資安，近年逐步推行「網路安全成熟度模型驗證（Cybersecurity Maturity Model Certification, CMMC）」計畫，預計今年6月法規將正式上路。

數產署自2023年起，連續2年邀請美方來台辦理CMMC合規訓練營和實地評估作業，除了培育我國CMMC合規人才，同時輔導漢翔航空和其6家供應鏈廠商符合CMMC規範，漢翔也通過美方實地評鑑、建立了國防供應鏈示範案例。

林俊秀表示，數產署未來將持續與美方合作，積極推動台灣成立CMMC第三方驗證機構（C3PAO），協助我國業者打入國際國防供應鏈。

在「後量子密碼技術應用」方面，因應國際趨勢，數產署積極投入研發後量子密碼（Post-Quantum Cryptography, PQC）資安技術，並推出PQC公版平台，協助業者藉此加值相關應用產品、降低業者研發成本。

數產署也和中央研究院、鴻海研究院、產業公協會和多家企業合作，成立「後量子資安產業聯盟」，推動PQC資安技術應用推廣與人才培育，透過整合後量子密碼和我國半導體產業優勢，協助台灣產業提前抵禦量子電腦威脅。

在「資安產業國際輸出」方面，數產署多年來持續挹注資源在台灣資安大會（CYBERSEC）和國際駭客年會（HITCON），將國際資源引進台灣、集中行銷本土資安能量。同時，藉由與各國駐台辦事處、國際產業協會、我國駐外機構等單位合作，輔導台灣資安廠商參與國際展會或辦理產業媒合會，協助資安業者深耕亞洲資安高需市場（如：日本、泰國等），並同步開拓歐美商機，積極推動台灣資安品牌國際落地。

林俊秀最後表示，在各界共同努力下，台灣資安業者持續辦理上市櫃，資安產業產值更已在2024年突破新台幣817億元，也將在2026年挑戰1000億元。數產署將持續以多元管道形塑資安產業推動策略，帶動「資安產業化、產業資安化」，打造台灣資安產業成為全球值得信賴的供應鏈夥伴。

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