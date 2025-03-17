長榮航空攜手澳門航空，共用班號聯營台澳航線。（長榮航空提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕長榮航空今日宣布，將自2025年3月30日起，與澳門航空展開共用班號聯營合作，合作範圍涵蓋長榮航空營運之桃園、高雄往返澳門航線，以及澳門航空營運之桃園、台中、高雄往返澳門航線，長榮航空首席副總經理廖至維表示，此次合作將大幅提升台澳航班選擇彈性，還能讓旅客更輕鬆銜接澳門航空往中國境內的其他航點。

廖至維表示，深知旅客對於航班選擇和便捷性的需求不斷增加，與澳門航空的共用班號聯營合作，不僅是兩家航空公司在營運層面的合作，更是對旅客承諾的具體實踐。透過這次合作，旅客能更輕鬆往返兩地，除增加來往港澳珠圳間的彈性，亦可提升銜接中國境內航點的便利性。

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澳門航空總經理張允副表示，非常高興與長榮航空達成代碼共享合作。這不僅會豐富澳門航空的服務產品，還能為旅客往來澳門提供更多的選擇和方便。隨著市場需求的逐漸回升，這一合作無疑將為兩家航空公司帶來更大的市場機遇，並進一步提升澳門機場對外的通達性。

目前，長榮航空每週營運桃園、高雄往返澳門達21 班，而澳門航空每週約42班往返桃園、台中、高雄與澳門，透過此次共用班號合作，雙方提供市場上超過70%的台澳航班，滿足旅客往返香港、澳門、珠海、深圳等粵港澳大灣區的需求。

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