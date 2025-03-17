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製造業訂單回穩報佳音 無薪假大減逾900人

2025/03/17 12:14

製造業訂單回穩，無薪假大減逾900人（記者李靚慧攝）製造業訂單回穩，無薪假大減逾900人（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕3月以來製造業訂單陸續回穩，根據勞動部最新公布的減班休息（無薪假）統計，包括金屬機電工業及資訊電子工業，都有多家業者因訂單回穩，宣布上百人停止實施無薪假，合計人數減少逾900人，使得本期無薪假人數降至不到2000人。

勞動部今（17）日公布勞雇雙方協商減少工時統計，共計109家、1955人實施，較上期（3月3日）135家、2873人，本次家數減少26家，人數減少918人。

勞動部勞動條件及就業平等司專門委員侯松延指出，本次減少主要集中在製造業，從2468人降至1548人，減少達920人，其中金屬機電工業減少300餘人，包括1家電源供應器製造業者及1家工具機製造業者，分別減少1百餘人；另有資訊電子工業也大減653人，其中涵蓋伺服器、散熱器、被動元件等多家業者，原本也都有上百人實施，因訂單回穩而分別停止實施。

侯松延表示，除了上述二大行業人數明顯減少，其他行業則是零星增減，使得本期減班休息總人數，自上期的2873人降至不到2000人，僅剩1955人實施。

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