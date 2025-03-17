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每3.2座橋梁就1座超過30年 全數檢測耗時逾80年

2025/03/17 11:38

行政院工程會主委陳金德表示，會督促各橋梁主管機關針對U4等級橋梁盡速提出改受計畫。（記者徐義平攝）行政院工程會主委陳金德表示，會督促各橋梁主管機關針對U4等級橋梁盡速提出改受計畫。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕全國「高齡」橋梁占比逾3成，相當於每3.2座就有1座是30年以上。根據統計，全國橋梁總數超過2.6萬座，其中超過8500座年齡已達30年，更有超過6500座年份不明，而行政院工程會每年抽查量能約300座，全部抽查需耗時超過80年，若僅查核30年以上的橋樑也要耗時超過20年。

行政院工程會今在立院執行業務報告，根據抽查結果，去年年底全國檢測等級達U4、須立即維修的橋梁有35座，其中32座由地方政府管理，3座則是中央部會管理。

工程會解釋，根據交通部運研所橋梁系統，橋梁檢測結果分為「U1」到「U4」的四個等級，其中民眾最擔憂的「U4」等級是指需要馬上派修，「U3」則代表一年內要派修。

民進黨立委李昆澤質詢時點出，全國橋梁數量超過2.6萬座，其中近2.3萬座是車行橋梁，而根據彙整目前橋梁年齡30年以上的數量超過8500座，更有超過6500座年份不明。

檢測全國30年以上橋梁 需花費超過20年

但依照目前工程會每年抽查量能300座，每年檢測比率僅約1.1%，全部檢測完畢則要耗時逾80年，即便先行檢測30年以上的橋梁也要花費超過20年。

因此，李昆澤希望工程會能夠依照橋梁風險程度、交通流量等建立分級查核機制，甚至進一步運用空拍機、影像數據提高預警準確度，並希望短時間內能建立大數據資料庫。

工程會主委陳金德則表示，會督促各橋梁主管機關針對U4等級橋梁盡速提出改受計畫。

民進黨立委何欣純指出，工程會檢測出32處地方管理的U4等級的橋梁，有13座在台中市，希望工程會能督促地方政府盡早提出改善計畫，至於，公共工程推動低碳，則建議可以採取原物料在地採購，以木材為例，每公噸木材從亞洲運到台灣，碳足跡約18克，從紐澳運來則約50克，若從中、南美洲運來則約105克，倘若能夠適時運用台灣的人造林，將更有效減碳。

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