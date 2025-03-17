帛琉總統惠恕仁聘宏碁集團創辦人施振榮為高級經濟顧問

帛琉總統惠恕仁（右）於帛琉首都科羅爾頒發高級經濟顧問聘書給宏碁集團創辦人施振榮（左）。（施先生辦公室提供）

〔記者卓怡君／台北報導〕帛琉總統惠恕仁今日於帛琉首都科羅爾頒發高級經濟顧問聘書給宏碁集團創辦人施振榮，同時雙方並簽署合作備忘錄，將以台灣產業發展的成功經驗，積極協助推動帛琉本地的經濟發展，為帛琉創造機會並擴大影響力，為此雙方將在多項領域展開創新商業模式的合作。

施振榮等台灣投資考察團一行人本月15日前往帛琉，16日帛琉總統親自陪同投資考察團體驗帛琉海上觀光。今日帛琉總統並正式頒發證書給施振榮，希望他能以過去創業的成功經驗來協助帛琉推動經濟發展。施振榮也致贈帛琉總統由施振榮太太葉紫華準備的故宮「王圖柄荷花」黃金畫做為回禮。

請繼續往下閱讀...

施振榮表示，帛琉是台灣的友邦，外交部目前正積極推動榮邦計畫，民間的業者也可以一同參與。尤其台灣已成為「科技島」，同時也是世界的「創新矽島」，正可藉由台灣產業建立高科技產業及經營生態圈的經驗，來協助友邦推動在地產業的發展。

為此，依據帛琉當地經濟發展的需求，目前初步選定在包括健康、生物多樣性、能源、數據與通訊領域的商業發展，以及高端旅遊產業的建立、帛琉的品牌建設等領域展開合作，透過在帛琉試點推動多項計畫與投資，待有初步的成果後，讓帛琉成為其他島國的示範標竿，將經驗分享至太平洋其他島國。

施振榮指出，雙方具體的合作計畫目前還正在洽談規劃中，諸如健康產業將建立在帛琉傳統醫藥的基礎上，未來可與台灣的中醫藥研究團隊及國合會合作；在推動生物多樣性方面將透過與中研院及保利馬公司合作，建立新型e-DNA（環境DNA）基因庫。

至於在能源計畫方面，帛琉規劃2025年將在島嶼建置首套藍色能源系統（Blue Energy System），利用貝里琉島的剩餘太陽能電力，並融合可回收太陽能板、高空風能及智能風箏技術；數據與通訊將應用水下通訊技術，實現即時聲音與影像直播，並利用獨立於衛星和4-5G的SeaNet（AM電波技術）。

此外，在高端旅遊的推動方面，施振榮指出，目前規劃與雄獅旅遊合作，初步先在貝里琉島（Peleliu）提供深度體驗；至於帛琉當地投資首艘的Porrima 77生態旅遊船，將拓展高端潛水客層與生態旅遊巿場，目前規劃與日本的基金會合作。同時也規劃與Blue Diving Alliance及PADI推廣帛琉在地的潛水旅遊。

施振榮強調，推動雙方的合作，很重要就是要落實王道精神，很重要的關鍵就是要「利益相對平衡」，讓台灣與當地產業的合作夥伴共享利益，如此才能攜手合作共創多贏。

在雙方簽署合作備忘錄後，帛琉總統今年5月來台訪問時，也將規劃代表團訪問台灣高雄的興達港，參觀Porrima P111船隻目前升級改造情況，並了解船上各項科技，以及參訪Wistron的高空風能試驗場，以進一步落實相關計畫。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法