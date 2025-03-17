美股暴跌是熊市前兆還是黃金買點？華爾街揭一致看法

華爾街多數分析師認為，美股目前只是健康的修正，且從二戰來據數顯示，陷入熊市機率只有25%。（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕由於政治不確定性，加劇了市場對經濟前景的擔憂，標普500指數已進入修正區，較2月份的歷史高點下跌了10%，雖然美股暴跌引發華爾街對於美股是處於熊市前兆，還是黃金買點，分歧加劇，不過，多數分析師認為，美股目前只是健康的修正，且從二戰來據數顯示，陷入熊市機率只有25%，在美股仍處於綠燈狀態，預估反彈速度可能會快。

外媒報導，進入2025年，華爾街普遍預期美國經濟將以健康的速度增長，並推動美股繼續跑贏全球其他市場。然而，當前市場的主要擔憂是，川普總統的經濟政策，包括關稅、聯邦政府裁員和嚴格的移民政策，可能會進一步拖累經濟增長，這已促使多家經濟研究團隊下調了GDP預測，一些策略師也調低了標普500指數的年終目標，同時全球其他市場的股票表現開始超越美國。

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儘管如此，很少有人認為美股全年將表現低迷，Yardeni Research在本週給客戶的1份報告中，將2025年標普500指數的年終目標從7000點下調至6400點，較當前水平仍有約14%的漲幅。值得注意的是，該預測並未下調今年的盈利增長預期，而是假設標普500指數不會恢復到年初的歷史高本益比水平，他指出，經濟基本面並沒有發生根本性變化，更多只是不確定性對本益比倍數造成了壓力。

另貝萊德美洲首席投資和投資組合策略師Gargi Chaudhuri表示，她的團隊仍然“超配美國股票”，Chaudhuri指出，我們並不真正擔心經濟衰退，如果確實存在衰退風險，我們的討論內容會有所不同。當前的下跌只是對年初「完美定價」的1種回調，這是1種健康的調整。

此外，Carson Group首席市場策略師Ryan Detrick的研究顯示，10%的回調不僅相當常見，而且往往成為市場的主要事件，而非演變爲熊市（從歷史高點下跌20%）。

Detrick的研究表明，自二戰以來，標普500指數經歷了48次調整，但其中只有12次演變為熊市，這意味著75%的情況下，調整不會進一步惡化為熊市。

Detrick表示，我們並不認為熊市即將到來。大選後的初期，市場波動是正常的，目前的情況正是如此。

而BMO Capital Markets首席投資策略師Brian Belski亦表示，除了疫情期間，自二戰以來，沒有1次像當前這樣迅速發生的調整最終演變為熊市，他指出，這種快速回調往往會迅速反彈並恢復，甚至可能更快。他補充道，這讓他對標普500指數6700點的年終目標感到“非常放心”。

就基本面而言，市場仍然處於「綠燈」狀態，而非「黃燈或紅燈」。

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