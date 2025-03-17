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美股止穩、地緣政治風險上升 元大航太防衛科技大漲

2025/03/17 10:56

美股止穩，加上地緣政治風險上升，元大航太防衛科技大漲逾4%。（資料照）美股止穩，加上地緣政治風險上升，元大航太防衛科技大漲逾4%。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕今年以來指標科技股ETF全數深陷負報酬，在川普搖擺不定的政策下，航太防衛科技ETF崛起，今日元大航太防衛科技（00965）大漲0.67元、暫報17.31元、漲幅超過4%，目前成交量已超過萬張。

受到美股跌深反彈，今日科技股ETF群起上漲，富邦NASDAQ（00662）、統一FANG+（00757）、國泰費城半導體（00830）均開紅，漲幅約在1%上下，而元大航太防衛科技（00965）挾著美股止穩與地緣政治風險上升雙利多，一舉跳漲近4%，漲幅最為亮眼。

統計今年以來指標科技股ETF全數深陷負報酬，至上週五為止，富邦NASDAQ（00662）下跌7.9%、統一FANG+（00757）下跌10.8%、區國泰費城半導體（00830）下跌17.2%，00965持續受惠川普貿易關稅、國際政策搖擺不定，逆勢累積上漲14.4%。

法人分析，川普搖擺不定的政治態度，持續推升地緣政治風險，各國開始積極提高國防預算，歐洲地區國防預算將提高至8千億歐元（約8410億美元），美國也要求日本提高國防支出至GDP的3%等利多消息，推動全球軍備需求成長，在全球國防支出增長態勢增強下，由歐美亞太國防企業輪番領漲，相對科技股呈現震盪趨勢下，國防股將持續受到資金青睞而呈現輪漲態勢。

專家則表示，國防股的訂單買家是政府，穩定性高且需求處於上升階段，再加上與純粹科技股有不同的報酬風險表現，因此今年以來在全球股市走勢較為震盪下，相較有韌性，建議投資人可適時加入自身資產配置中來降低波動度。

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